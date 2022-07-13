"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой

Макаревич: Я убрал телефон в рюкзак и испытал неслыханное наслаждение Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Макаревич отдыхал вместе со своей 38-летней супругой, бизнесвумен Эйнат Кляйн.

"Вернулись из путешествия, состоявшего из двух частей. Сначала – Казахстан, озеро Балхаш, устье реки Или. (...) Гигантские водные просторы, необыкновенно прозрачная вода (при температуре 28 градусов!), хорошие егеря, хорошие хозяева базы, трофейная рыба. Никогда раньше не видел в качестве добычи змееголова – вкуснейшая вещь. Оттуда – на Мальдивы, остров Шувамула", – рассказал он.

Макаревич отметил, что под контролем дайв-инструкторов подплывал к тигровым акулам.

"Сразу хочу сказать: есть люди, которые боятся акул. Это нормально – кто-то боится змей, кто-то – пауков. Так вот им туда не надо. Это не для преодоления собственных фобий, а для потрясающего ощущения близости к древнейшему грозному существу", – написал он.

В завершение поста Макаревич отметил, что на отдыхе практически не выходил в сеть.

"И самый большой кайф – и с интернетом, и с телефоном в обоих местах было плохо, поэтому я убрал телефон в рюкзак и испытал неслыханное наслаждение. Вернувшись в зону постылой связи, узнал, что за это время опять кого-то оскорбил, на кого-то набросился, разорился, был арестован. Господи, как же хорошо было", – заявил музыкант.