Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2022
 
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"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой

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Макаревич: Я убрал телефон в рюкзак и испытал неслыханное наслаждение
Макаревич: Я убрал телефон в рюкзак и испытал неслыханное наслаждение
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

68-летний лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич, осудивший военную агрессию РФ против Украины и переехавший в Израиль, 13 июля в Facebook рассказал об отдыхе в Казахстане и на Мальдивах.

Макаревич отдыхал вместе со своей 38-летней супругой, бизнесвумен Эйнат Кляйн.

"Вернулись из путешествия, состоявшего из двух частей. Сначала – Казахстан, озеро Балхаш, устье реки Или. (...) Гигантские водные просторы, необыкновенно прозрачная вода (при температуре 28 градусов!), хорошие егеря, хорошие хозяева базы, трофейная рыба. Никогда раньше не видел в качестве добычи змееголова – вкуснейшая вещь. Оттуда – на Мальдивы, остров Шувамула", – рассказал он.

Макаревич отметил, что под контролем дайв-инструкторов подплывал к тигровым акулам.

"Сразу хочу сказать: есть люди, которые боятся акул. Это нормально – кто-то боится змей, кто-то – пауков. Так вот им туда не надо. Это не для преодоления собственных фобий, а для потрясающего ощущения близости к древнейшему грозному существу", – написал он.

В завершение поста Макаревич отметил, что на отдыхе практически не выходил в сеть.

"И самый большой кайф – и с интернетом, и с телефоном в обоих местах было плохо, поэтому я убрал телефон в рюкзак и испытал неслыханное наслаждение. Вернувшись в зону постылой связи, узнал, что за это время опять кого-то оскорбил, на кого-то набросился, разорился, был арестован. Господи, как же хорошо было", – заявил музыкант.

Фото: Андрей Макаревич / Facebook
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

У пары есть сын Эйтан. Он родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Россия, Украина, Израиль, Казахстан, Андрей Макаревич, путешествия, рыба, акула, остров, Машина времени, озеро, Мальдивы, отдых, музыкант, Эйнат Кляйн
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