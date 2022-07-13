"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу

"Мой муж со всеми разрешениями впервые после начала войны 29 июня приехал за мной и моими детьми в Прагу. Мы были там три дня. Он был на двух моих концертах, и 3 июля мы отправились в Украину. Я прошу вас, люди, не разгоняйте говно на вентиляторе. Отвратительно на это смотреть", – сказала она.

Полякова отметила, что ее муж по закону имеет право выезжать из Украины, поскольку 29 июня ему исполнилось 60 лет.

"И все, кто говорит фигню и разгоняет хейт, закройте рты. Идите в жопу! И еще одно: он в Украине. Как был, так и есть. И никуда не собирается. Поэтому можете встретиться с ним лично. Он умеет с такими говорить. Увижу, какие вы смелые", – добавила певица.