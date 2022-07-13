"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара

На зеркальном селфи за спиной Каминской запечатлен мужчина.

"Лето в Нидерландах – прекрасно! И это без сарказма. Я ненавижу жару, а тут вечером без куртки никак. И, самое прекрасное, – прохладно, как у нас весной. Когда я увидела, что нет кондиционера в квартире, напрягалась, а сейчас понимаю, что он не нужен от слова совсем. С загаром, конечно, не сложилось, "брынзовый загар" – мое "фсе", – написала она.

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Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности коллектива. Каминская дебютировала как сольная певица.

После нападения РФ на Украину она эвакуировалась в Нидерланды с детьми и матерью.

Певица осудила пользователей сети, критикующих ее за использование русского языка и эвакуацию за границу во время войны России против Украины.