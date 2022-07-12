Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи

Певица на снимке показала лицо крупным планом.

После начала полномасштабной войны России против Украины. начавшейся 24 февраля 2022 года, певица не публиковала привычные для нее селфи.

"Сегодняшний благотворительный концерт "Доброго вечора, ми з України" в Тель-Авиве – особый. Он наполнен одновременно и украинским творчеством, и добром – ведь собранные средства будут направлены в фонд [телеведущей Маши Ефросининой] Masha Foundation на помощь украинским детям, женщинам и пожилым людям", – написала она.

View this post on Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)