Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи

Певица на снимке показала лицо крупным планом.
После начала полномасштабной войны России против Украины. начавшейся 24 февраля 2022 года, певица не публиковала привычные для нее селфи.
"Сегодняшний благотворительный концерт "Доброго вечора, ми з України" в Тель-Авиве – особый. Он наполнен одновременно и украинским творчеством, и добром – ведь собранные средства будут направлены в фонд [телеведущей Маши Ефросининой] Masha Foundation на помощь украинским детям, женщинам и пожилым людям", – написала она.
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Каменских и рэпер Потап (Алексей Потапенко) выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Потап выступает с группой Mozgi, основанной в 2015 году. В дискографии коллектива семь студийных альбомов.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.
За пять дней до войны супруги выехали в Испанию. Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.
Концерт "Доброго вечора, ми з України" состоялся 11 июля в Тель-Авиве.