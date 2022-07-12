Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы

В кадре – мужские руки, но не видно лица того, кто плетет косы.

"Позволила себе отпуск в несколько дней", – написала Кацурина.

Она снялась в прозрачном бежевом бюстгальтере, прикрыв центральную часть груди эмодзи в виде апельсина.

View this post on Instagram Публикация от Dasha Katsurina * (@dasha_katsurina)

"Блин, так больно, что никто не замечает гибкость обладательницы этого аккаунта. Вы что не видите? Это оптическая иллюзия, она сама себе плетет косы, как настоящая украинская женщина!" – прокомментировал певец Dantes, которому приписывают роман с Кацуриной.

"Там все внимание на апельсинку и румянец, поэтому публика немного сбита с толку", – ответила ему katya.katyaa_.

"Вова, уже и так все поняли что это твои руки. Пора выставлять прайс за косички и делать рекламу! А Даша, как всегда, очень красивая", – написал nomywee.

Dantes не стал отрицать и отреагировал смеющимися смайлами.

Кацурина в своем посте отметила локацию – Тель-Авив (Израиль). Dantes днем ранее сообщал, что находится там же. Музыкант приехал в город для выступления на концерте "Доброго вечора, ми з України".