Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2022
 
Новости

Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Dantes и Кацурина находятся в Тель-Авиве
Dantes и Кацурина находятся в Тель-Авиве
Фото: dantes / Instagram

Украинская ресторатор Даша Кацурина на своей странице в Instagram 11 июля разместила снимки, на которых показала свой отдых в Израиле.

В кадре – мужские руки, но не видно лица того, кто плетет косы.

"Позволила себе отпуск в несколько дней", – написала Кацурина.

Она снялась в прозрачном бежевом бюстгальтере, прикрыв центральную часть груди эмодзи в виде апельсина.

"Блин, так больно, что никто не замечает гибкость обладательницы этого аккаунта. Вы что не видите? Это оптическая иллюзия, она сама себе плетет косы, как настоящая украинская женщина!" – прокомментировал певец Dantes, которому приписывают роман с Кацуриной.

"Там все внимание на апельсинку и румянец, поэтому публика немного сбита с толку", – ответила ему katya.katyaa_.

"Вова, уже и так все поняли что это твои руки. Пора выставлять прайс за косички и делать рекламу! А Даша, как всегда, очень красивая", – написал nomywee.

Dantes не стал отрицать и отреагировал смеющимися смайлами.

Кацурина в своем посте отметила локацию – Тель-Авив (Израиль). Dantes днем ранее сообщал, что находится там же. Музыкант приехал в город для выступления на концерте "Доброго вечора, ми з України".

Контекст:

Dantes и Кацурина пока официально состоят в других отношениях. Dantes – с певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой), Кацурина – со своим коллегой, ресторатором Михаилом Кацуриным.

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет. 

Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. 

Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes.

Теги: Израиль, музыка, концерт, Тель-Авив, женщины, певица, певец, отдых, музыкант, развод, ресторатор, грудь, Dantes, бюстгальтер, брак, Даша Кацурина, Dorofeeva, расставание, Михаил Кацурин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы
  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ
  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ
Литковская и Данилюк, Мендель и Кухта, Сенцов и Вельч. Украинские знаменитости, которые создали семьи во время войны. Фото
Литковская и Данилюк, Мендель и Кухта, Сенцов и Вельч. Украинские знаменитости, которые создали семьи во время войны. Фото
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина
"Вытащил лифчики из-под флага". alyona alyona рассказала, как рэпер A$AP Rocky поступил с украинским знаменем
"Вытащил лифчики из-под флага". alyona alyona рассказала, как рэпер A$AP Rocky поступил с украинским знаменем
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину
  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину
Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"
Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 