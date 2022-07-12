Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы

В кадре – мужские руки, но не видно лица того, кто плетет косы.
"Позволила себе отпуск в несколько дней", – написала Кацурина.
Она снялась в прозрачном бежевом бюстгальтере, прикрыв центральную часть груди эмодзи в виде апельсина.
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"Блин, так больно, что никто не замечает гибкость обладательницы этого аккаунта. Вы что не видите? Это оптическая иллюзия, она сама себе плетет косы, как настоящая украинская женщина!" – прокомментировал певец Dantes, которому приписывают роман с Кацуриной.
"Там все внимание на апельсинку и румянец, поэтому публика немного сбита с толку", – ответила ему katya.katyaa_.
"Вова, уже и так все поняли что это твои руки. Пора выставлять прайс за косички и делать рекламу! А Даша, как всегда, очень красивая", – написал nomywee.
Dantes не стал отрицать и отреагировал смеющимися смайлами.
Кацурина в своем посте отметила локацию – Тель-Авив (Израиль). Dantes днем ранее сообщал, что находится там же. Музыкант приехал в город для выступления на концерте "Доброго вечора, ми з України".
Dantes и Кацурина пока официально состоят в других отношениях. Dantes – с певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой), Кацурина – со своим коллегой, ресторатором Михаилом Кацуриным.
Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.
Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.
Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes.