Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото

Снимок был сделан в Юрмале (Латвия).

На фотографии Галкин запечатлен в очках, джинсовой куртке и джинсах, Пугачева – в кожаных шортах, черном топе и плотных колготках.

Бусулис анонсировал совместный концерт в Дзинтари.

"Давайте будем вместе и сделаем все, чтобы этот вечер был фантастическим и эмоциональным для всех нас! До скорой встречи..." – написал он.

Контекст:

Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми, Лизой и Гарри, уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.