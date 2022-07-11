Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2022
 
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Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото

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Пугачева и Галкин посетили Латвию
Пугачева и Галкин посетили Латвию
Фото: maxgalkinru / Instagram

Латвийский певец Интарс Бусулис на своей странице в Instagram 8 июля опубликовал свежее фото российского шоумена Максима Галкина и его жены, певицы Аллы Пугачевой.

Снимок был сделан в Юрмале (Латвия).

На фотографии Галкин запечатлен в очках, джинсовой куртке и джинсах, Пугачева – в кожаных шортах, черном топе и плотных колготках.

Бусулис анонсировал совместный концерт в Дзинтари.

"Давайте будем вместе и сделаем все, чтобы этот вечер был фантастическим и эмоциональным для всех нас! До скорой встречи..." – написал он.

Контекст:

Галкин в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с Пугачевой и детьми, Лизой и Гарри, уехал из России в Израиль, так как в России стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии РФ. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Израиль, Латвия, война, концерт, Юрмала, война России против Украины, Максим Галкин, певица, певец, фото, сотрудничество, шоумен
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