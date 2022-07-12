"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне

"В народе говорят, что курение – это плохо. На войне, если честно, все немного по-другому. Бывает так, что в госпитале после стабилизации катят на каталке раненого, закутанного в термоодеяло. А он тебе: "Стой, друг, подкури мне сигарету. Достаешь, подкуриваешь, даешь затянуться, смотришь на него живого и почти счастливого. И думаешь: "Фух, живой и жить будет", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)