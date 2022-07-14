  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога

"Леша Пнин – очень большой артист. И, конечно, сейчас с большим отрывом от коллектива идет в смысле трэша и всякого троллинга. Причем для него совершенно органично. Иногда, наверное, с перебором", – отметил Качанов.

Режиссер рассказал, как на съемках фильма "Неваляшка", Панину пытались давать советы старшие коллеги. Как отметил Качанов, у Панина тогда был тяжелый период, когда его не снимали. А в "Неваляше" ему предстояло сыграть "сумасшедшего боксера".

"Сережа Маковецкий и Паша Деревянко сказали: Леша, мы тебе поможем, мы тебя поддержим, разомнем роль, ты не волнуйся. Леша кивал. Вроде как, старшие, опытные товарищи. На каких основаниях, непонятно. Ну, они сами так решили, что старшие, опытные товарищи. Когда начался эпизод, Леша всех переиграл. Леша абсолютно актер от Бога. Вот его слушаешь, он говорит какую-то полную ерунду: там не то что набор слов, набор букв. И понимаешь, что ты его слушаешь 15-20 минут. А что он говорит – не важно. А если он еще и текст говорит какой-то продуманный – вообще замечательно", – заявил Качанов.

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