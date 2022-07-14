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14 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога

 
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Панин сыграл в нескольких фильмах Качанова
Панин сыграл в нескольких фильмах Качанова
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский режиссер Роман Качанов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что актер Алексей Панин обладает свойством

"Леша Пнин – очень большой артист. И, конечно, сейчас с большим отрывом от коллектива идет в смысле трэша и всякого троллинга. Причем для него совершенно органично. Иногда, наверное, с перебором", – отметил Качанов.

Режиссер рассказал, как на съемках фильма "Неваляшка", Панину пытались давать советы старшие коллеги. Как отметил Качанов, у Панина тогда был тяжелый период, когда его не снимали. А в "Неваляше" ему предстояло сыграть "сумасшедшего боксера".

"Сережа Маковецкий и Паша Деревянко сказали: Леша, мы тебе поможем, мы тебя поддержим, разомнем роль, ты не волнуйся. Леша кивал. Вроде как, старшие, опытные товарищи. На каких основаниях, непонятно. Ну, они сами так решили, что старшие, опытные товарищи. Когда начался эпизод, Леша всех переиграл. Леша абсолютно актер от Бога. Вот его слушаешь, он говорит какую-то полную ерунду: там не то что набор слов, набор букв. И понимаешь, что ты его слушаешь 15-20 минут. А что он говорит – не важно. А если он еще и текст говорит какой-то продуманный – вообще замечательно", – заявил Качанов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Фильм "Неваляшка", о котором говорит Качанов, вышел в 2006 году.

Панин также снимался в известных ленте Качанова "ДМБ", "Даун Хаус", "Гена-Бетон".

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты". 

После аннексии Крыма Панин выступил в поддержку оккупационной политики российских властей, за что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство. Однако в январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

28 марта Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал президента РФ Владимира Путина палачом.

Актер проживает в Испании.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Алексей Панин, Сергей Маковецкий, режиссер, актер, Павел Деревянко, троллинг, Роман Качанов
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