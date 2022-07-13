"Доказала что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину

Гордон: А скоро дулю с маком присылать будут Фото: gordondmytro / Instagram

"Девочка, написавшая письмо [президенту России Владимиру] Путину с просьбой добавить бабушке пенсию, получила в подарок его портрет. "Я его повешу", – пообещала школьница", – говорится в надписи на снимке.

На фото девочке портрет Путина вручает мэр Саратова Валерий Сараев.

"А скоро дулю с маком присылать будут", – отметил Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Доказала что не терпила", – прокомментировал подписчик oldloy.