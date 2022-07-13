"Доказала что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину

"Девочка, написавшая письмо [президенту России Владимиру] Путину с просьбой добавить бабушке пенсию, получила в подарок его портрет. "Я его повешу", – пообещала школьница", – говорится в надписи на снимке.
На фото девочке портрет Путина вручает мэр Саратова Валерий Сараев.
"А скоро дулю с маком присылать будут", – отметил Гордон.
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"Доказала что не терпила", – прокомментировал подписчик oldloy.
Школьницу, которой подарили портрет Путина, зовут Виктория Титова. Она ученица одной из школ Саратова.
Путин практикует вручение своих портретов российским детям в разных городах и регионах РФ. Кремлевская пропаганда рассказывает, что такие подарки являются заветными желаниями российских детей.