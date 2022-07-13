Шевчук: Русские – не рабы, мы просто в оккупации

Шевчук: Мы держимся, и среди нас тоже есть герои Фото: ddt_band / Instagram

"Хочу сказать, что русские – не рабы, мы просто в оккупации. У нас расстреливают "Градами", минами пропаганды. Жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух", – сказал он.

Шевчук отметил, что некоторые россияне рабами не станут никогда.

"Мы держимся, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами. И я вот это очень хотел сказать. Мы – не рабы", – заявил Шевчук.

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