Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2022
 
Новости

Шевчук: Русские – не рабы, мы просто в оккупации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шевчук: Мы держимся, и среди нас тоже есть герои
Шевчук: Мы держимся, и среди нас тоже есть герои
Фото: ddt_band / Instagram

Российский рок-музыкант, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук в интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой" заявил о силе кремлевской пропаганды и убийстве памяти в РФ.

"Хочу сказать, что русские – не рабы, мы просто в оккупации. У нас расстреливают "Градами", минами пропаганды. Жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух", – сказал он.

Шевчук отметил, что некоторые россияне рабами не станут никогда.

"Мы держимся, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами. И я вот это очень хотел сказать. Мы – не рабы", – заявил Шевчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шевчук в день нападения России на Украину, 24 февраля, заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ. Позже пост удалили.

21 апреля стало известно, что организаторы отменили концерт группы ДДТ в Тюмени после того, как музыканты отказались выступать в зале с буквой Z.

После того, как Шевчук на своем концерте в Уфе заявил, что "Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить и целовать", на него составили админпротокол.

Теги: Россия, Украина, музыка, война, Кремль, пропаганда, Юрий Шевчук, агрессия, концерт, война России против Украины, ДДТ, музыкант, русские, память
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шевчук: Русские не рабы, мы просто в оккупации
Шевчук: Русские – не рабы, мы просто в оккупации
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда
"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
"Краса Украины! Самые красивые девушки из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Краса Украины! Самые красивые девушки – из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
  "Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео
  "Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину
"Наш помощник". Гапчинская изобразила Джонсона ангелом с украинским флагом в руках. Фото
"Наш помощник". Гапчинская изобразила Джонсона ангелом с украинским флагом в руках. Фото
  Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе
  Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе
Дмитрий ГОРДОН
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 