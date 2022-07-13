Шевчук: Русские – не рабы, мы просто в оккупации

"Хочу сказать, что русские – не рабы, мы просто в оккупации. У нас расстреливают "Градами", минами пропаганды. Жесточайшими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух", – сказал он.
Шевчук отметил, что некоторые россияне рабами не станут никогда.
"Мы держимся, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами. И я вот это очень хотел сказать. Мы – не рабы", – заявил Шевчук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шевчук в день нападения России на Украину, 24 февраля, заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ. Позже пост удалили.
21 апреля стало известно, что организаторы отменили концерт группы ДДТ в Тюмени после того, как музыканты отказались выступать в зале с буквой Z.
После того, как Шевчук на своем концерте в Уфе заявил, что "Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить и целовать", на него составили админпротокол.