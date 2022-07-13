"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем

"Он всегда чувствует и поддерживает меня", – написала она.

На снимке Катерина Прокопенко запечатлена спящей на плече у супруга, а он гладит ее по голове. Ранее жена командира полка "Азов" не публиковала этот снимок.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. 27-летняя Катерина Прокопенко младше мужа на три года. Детей у пары нет.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.

Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".