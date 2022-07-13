Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2022
 
Новости

"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Отношения Дениса Прокопенко с женой начались в 2015 году
Отношения Дениса Прокопенко с женой начались в 2015 году
Фото: Kateryna Prokopenko / Twitter

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, майора Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 11 июля разместила на своей странице в Twitter совместное фото с мужем из личного архива.

"Он всегда чувствует и поддерживает меня", – написала она.

На снимке Катерина Прокопенко запечатлена спящей на плече у супруга, а он гладит ее по голове. Ранее жена командира полка "Азов" не публиковала этот снимок.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. 27-летняя Катерина Прокопенко младше мужа на три года. Детей у пары нет.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. 

Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Теги: Россия, Украина, война, военные, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, фото, жена, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
"Краса Украины! Самые красивые девушки из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Краса Украины! Самые красивые девушки – из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
  "Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео
  "Ворогів на ножі". Wellboy выпустил первую песню после ухода от Бардаша. Видео
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину
"Наш помощник". Гапчинская изобразила Джонсона ангелом с украинским флагом в руках. Фото
"Наш помощник". Гапчинская изобразила Джонсона ангелом с украинским флагом в руках. Фото
  Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе
  Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе
Дмитрий ГОРДОН
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 