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13 июля, 2022
 
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"Краса Украины! Самые красивые девушки – из Украины!" Никитюк снялась в поле

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Никитюк: Дома красиво
Никитюк: Дома красиво
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 12 июля в Instagram опубликовала фото, сделанное на фоне поля подсолнухов.

"Дома красиво", – написала она.

"Краса Украины! Самые красивые девушки тоже из Украины!" – прокомментировала подписчица savicheva.olya.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Теги: Украина, телеведущая, Леся Никитюк, маршрутка, фото, Орел и решка, девушка, Le Маршрутка
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