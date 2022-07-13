"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины

Музыкант назвал россиян злыми детьми и сравнил своих соотечественников с древними египтянами.

"Они тысячелетиями не развивались. У них все было по канонам. Они тысячелетиями любили смерть, воспевали ее, строили пирамиды, поклонялись смерти, выращивали в "теплицах" мумии и ждали смерти. Они стояли у пропасти, и их больше ничего не волновало. [...] Мы на них похожи. Мы почему-то мало думаем о жизни, какой она может быть прекрасной. Мы маленькие дети, злые дети, да. Потому что эти дети никогда не жили хорошо", – сказал Шевчук.

Он подчеркнул, что в России, особенно уездной, как и раньше, люди живут плохо.

"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде, газификация не везде далеко, те же дрова, те же печки-лавочки, те же мужики на завалинке, те же зарплаты и пенсии, и один ящик. Раньше иконки были, а теперь ящик", – сказал он.

Шевчук подчеркнул, что в РФ та же идеология, что и в Древнем Египте.

"И когда президент призывает всех поддержать "спецоперацию", терять-то нечего! Как те древние египтяне – ну и ладно: рухнем – туда пойдем, сюда пойдем. Вокруг же одни враги", – объяснил он поддержку населением России политики президента РФ Владимира Путина.

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