Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2022
 
Новости

"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шевчук: Мы маленькие дети, злые дети
Шевчук: Мы маленькие дети, злые дети
Фото: ddt_band / Instagram

Российский рок-музыкант, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук в интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой" заявил, что в России люди всегда жили плохо.

Музыкант назвал россиян злыми детьми и сравнил своих соотечественников с древними египтянами.

"Они тысячелетиями не развивались. У них все было по канонам. Они тысячелетиями любили смерть, воспевали ее, строили пирамиды, поклонялись смерти, выращивали в "теплицах" мумии и ждали смерти. Они стояли у пропасти, и их больше ничего не волновало. [...] Мы на них похожи. Мы почему-то мало думаем о жизни, какой она может быть прекрасной. Мы маленькие дети, злые дети, да. Потому что эти дети никогда не жили хорошо", – сказал Шевчук.

Он подчеркнул, что в России, особенно уездной, как и раньше, люди живут плохо.

"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде, газификация не везде далекоте же дрова, те же печки-лавочки, те же мужики на завалинке, те же зарплаты и пенсии, и один ящик. Раньше иконки были, а теперь ящик", – сказал он.

Шевчук подчеркнул, что в РФ та же идеология, что и в Древнем Египте.

"И когда президент призывает всех поддержать "спецоперацию", терять-то нечего! Как те древние египтяне – ну и ладно: рухнем – туда пойдем, сюда пойдем. Вокруг же одни враги", – объяснил он поддержку населением России политики президента РФ Владимира Путина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шевчук в день нападения России на Украину, 24 февраля, заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ. Позже пост удалили.

21 апреля стало известно, что организаторы отменили концерт группы ДДТ в Тюмени из-за того, что музыканты отказались выступать в зале с буквой Z.

После того, как Шевчук на своем концерте в Уфе заявил, что "Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить и целовать", на него составили админпротокол.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, смерть, война, Юрий Шевчук, агрессия, рок-музыка, дети, война России против Украины, ДДТ, спецоперация, интервью, музыкант
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
  "Каждый сегодня может быть волонтером". Блогер Птушкин в новом выпуске рассказал об известных украинских волонтерах. Видео
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке". Комаров продал свою машину за 1 млн грн
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины
"Доказала что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Доказала что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину
"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия
"Хочется получать удовольствие от каждого дня". Защищающий Украину на передовой Сенцов показал, как выглядит в день своего 46-летия
"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба
"Дома". Солистка группы Onuka показала двухлетнего сына на фоне пшеничного поля и голубого неба
Шевчук: Русские не рабы, мы просто в оккупации
Шевчук: Русские – не рабы, мы просто в оккупации
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда
"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда
"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
"Он всегда чувствует и поддерживает меня". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала редкое романтическое фото с мужем
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
  Monatik презентовал анимационный клип на песню из своего нового альбома "Art Оборона". Видео
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
"Господи, как же хорошо было". Макаревич рассказал о совместном отдыхе с молодой женой
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"
"Краса Украины! Самые красивые девушки из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Краса Украины! Самые красивые девушки – из Украины!" Никитюк снялась в поле
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Не разгоняйте говно на вентиляторе". Полякова рассказала, когда и для чего ее муж выезжал за границу
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
"Лето в Нидерландах – прекрасно!" Каминская показала фото с мужчиной и пожаловалась на отсутствие загара
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 