"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. Раньше иконки были, а теперь ящик". Шевчук объяснил, почему россияне поддерживают войну против Украины

Музыкант назвал россиян злыми детьми и сравнил своих соотечественников с древними египтянами.
"Они тысячелетиями не развивались. У них все было по канонам. Они тысячелетиями любили смерть, воспевали ее, строили пирамиды, поклонялись смерти, выращивали в "теплицах" мумии и ждали смерти. Они стояли у пропасти, и их больше ничего не волновало. [...] Мы на них похожи. Мы почему-то мало думаем о жизни, какой она может быть прекрасной. Мы маленькие дети, злые дети, да. Потому что эти дети никогда не жили хорошо", – сказал Шевчук.
Он подчеркнул, что в России, особенно уездной, как и раньше, люди живут плохо.
"Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде, газификация не везде далеко, те же дрова, те же печки-лавочки, те же мужики на завалинке, те же зарплаты и пенсии, и один ящик. Раньше иконки были, а теперь ящик", – сказал он.
Шевчук подчеркнул, что в РФ та же идеология, что и в Древнем Египте.
"И когда президент призывает всех поддержать "спецоперацию", терять-то нечего! Как те древние египтяне – ну и ладно: рухнем – туда пойдем, сюда пойдем. Вокруг же одни враги", – объяснил он поддержку населением России политики президента РФ Владимира Путина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шевчук в день нападения России на Украину, 24 февраля, заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ. Позже пост удалили.
21 апреля стало известно, что организаторы отменили концерт группы ДДТ в Тюмени из-за того, что музыканты отказались выступать в зале с буквой Z.
После того, как Шевчук на своем концерте в Уфе заявил, что "Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить и целовать", на него составили админпротокол.