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14 июля, 2022
 
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"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кошевой заявил, что анекдот был рассказан в Офисе президента
Кошевой заявил, что анекдот был рассказан в Офисе президента
Фото: evgenii.koshevoi / Instagram

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, выступая перед украинскими военными, рассказал анекдот, в котором упомянул советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Видео 12 июля опубликовал в TikTok защитник Украины под ником petrychxxx.

"Встречаются Белоснежка, Дюймовочка и п...здабол. Дюймовочка говорит: "Я самая маленькая. Белоснежка говорит: "Я самая красивая". П...здабол говорит: "Ну, у меня по имени все понятно". Идут они в "Дом Правды", приходят, побыли там. Выбегает в истерике Дюймовочка и говорит: "Оказывается, я не самая маленькая, есть еще Мальчик-с-пальчик". Белоснежка выбегает в слезах: "Я не самая красивая, есть Спящая Красавица". Выходит на порог "Дома Правды" п...здабол и говорит: "Я не понял, а кто такой Арестович?" – сказал со сцены Кошевой.

Юморист добавил, что этот анекдот был рассказан в Офисе президента.

Контекст:

Кошевой признавался, что старается не афишировать свою волонтерскую деятельность и отказывается фотографироваться с участниками теробороны ради публикаций в соцсетях. По словам Кошевого, в тылу от него больше пользы, чем на передовой.

Теги: военные, волонтеры, Алексей Арестович, видео, советник, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, актер, президент, студия Квартал 95
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