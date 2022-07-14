"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем

"Встречаются Белоснежка, Дюймовочка и п...здабол. Дюймовочка говорит: "Я самая маленькая. Белоснежка говорит: "Я самая красивая". П...здабол говорит: "Ну, у меня по имени все понятно". Идут они в "Дом Правды", приходят, побыли там. Выбегает в истерике Дюймовочка и говорит: "Оказывается, я не самая маленькая, есть еще Мальчик-с-пальчик". Белоснежка выбегает в слезах: "Я не самая красивая, есть Спящая Красавица". Выходит на порог "Дома Правды" п...здабол и говорит: "Я не понял, а кто такой Арестович?" – сказал со сцены Кошевой.

Юморист добавил, что этот анекдот был рассказан в Офисе президента.