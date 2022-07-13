"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда

Певица снялась стоя, в полный рост. Фото были сделаны на концерте "Доброго вечора, ми з України" в Тель-Авиве (Израиль).
"Любовь переполняет, когда я пою для вас. Когда мы с вами объединяемся в общем деле и поддерживаем друг друга. Когда вижу украинский флаг всюду, где пою об Украине. Вчера в Тель-Авиве в очередной раз убедилась, что музыка, энергия добра и цвета действительно способны лечить душу, успокаивать и помогать", – написала она.
Каменских отметила, что надела костюм от украинского бренда Maritel.
По словам певицы, когда она получила в подарок эту одежду "в самых родных цветах", ей "стало хорошо и тепло на душе".
"Горжусь, что украинцы настолько добры, сильны и преданны, что при любых условиях делают все возможное, чтобы помогать и ускорять победу", – отметила она.
Каменских рассказала, что бренд Maritel одним из первых возобновил работу во время войны, чтобы шить снаряжение для защитников Украины и сохранить рабочие места своим сотрудникам.
"Мы еще столько должны сделать, столько восстановить и отстроить. Но пока каждый из нас, как сейчас, делает все возможное и даже невозможное ради светлого и мирного будущего. Я знаю, что у нас все получится! Вчера благодаря всем причастным к этому дню я еще раз почувствовала это! Спасибо!" – написала певица.
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Каменских начинала свою карьеру с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Они выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Потап выступает с группой Mozgi, основанной в 2015 году. В дискографии коллектива семь студийных альбомов.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.
За пять дней до войны супруги выехали в Испанию. Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид украинцев.
Концерт "Доброго вечора, ми з України" состоялся 11 июля в Тель-Авиве.