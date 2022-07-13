"Откуда такое пузико вылезло?!", "Вы беременны?" В сети обсуждают фото Каменских в костюме от украинского бренда

Каменских: Любовь переполняет, когда я пою для вас Фото: kamenskux / Instagram

Певица снялась стоя, в полный рост. Фото были сделаны на концерте "Доброго вечора, ми з України" в Тель-Авиве (Израиль).

"Любовь переполняет, когда я пою для вас. Когда мы с вами объединяемся в общем деле и поддерживаем друг друга. Когда вижу украинский флаг всюду, где пою об Украине. Вчера в Тель-Авиве в очередной раз убедилась, что музыка, энергия добра и цвета действительно способны лечить душу, успокаивать и помогать", – написала она.

Каменских отметила, что надела костюм от украинского бренда Maritel.

По словам певицы, когда она получила в подарок эту одежду "в самых родных цветах", ей "стало хорошо и тепло на душе".

"Горжусь, что украинцы настолько добры, сильны и преданны, что при любых условиях делают все возможное, чтобы помогать и ускорять победу", – отметила она.

Каменских рассказала, что бренд Maritel одним из первых возобновил работу во время войны, чтобы шить снаряжение для защитников Украины и сохранить рабочие места своим сотрудникам.

"Мы еще столько должны сделать, столько восстановить и отстроить. Но пока каждый из нас, как сейчас, делает все возможное и даже невозможное ради светлого и мирного будущего. Я знаю, что у нас все получится! Вчера благодаря всем причастным к этому дню я еще раз почувствовала это! Спасибо!" – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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