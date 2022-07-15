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15 июля, 2022
 
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"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты

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Кондратюк: Наши оккупанты изверги... Безмозглые, веками генетически выведенные рабоподобные чудовища-убийцы...
Кондратюк: Наши оккупанты – изверги... Безмозглые, веками генетически выведенные рабоподобные чудовища-убийцы...
Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк на своей странице в Facebook 14 июля заявил, что российские оккупанты на генетическом уровне стремятся "пить кровь украинцев".

"Во временно оккупированном Херсоне российские нацисты/террористы/убийцы поставили такой баннер. "Единое целое" в их алкогольном воображении должно быть цветов русской аквафрешной тряпки и др...чить на двухголовую курицу. Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель. Московия не может жить без украинской крови. Она без нее вырождается, русские люди мутируют в дерьмо, становятся бурятскими орками – бучанскими мясниками – и прочей нечистью", – написал он.

Как отметил Кондратюк, российские оккупанты стремятся в Украину даже не под воздействием пропагандистских речей Кремля.

"Наша качественная, здоровая, чистая кровь свободных людей – вот причина почти 400-летней агрессии грязной ордынской массы против украинцев. Без украинской крови Россия скончается, а Кремль превратится в конюшню свинособак... И они это знают не из речей [императрицы] Екатерины [II]/[советского вождя Иосифа] Сталина/[президента РФ Владимира Путина] Х...йла/и пропагондонских СМИ, они это чувствуют генетически. Природа им подсказывает: выпьешь кровь украинца – будешь жить... Наши оккупанты – изверги... Безмозглые, веками генетически выведенные рабоподобные чудовища-убийцы..." – написал он.

https://www.facebook.com/igor.kondratiuk.5/posts/pfbid0iU1GnjDz4Xv4ASihKSraGVowjKMRYCoK3xN8niymfpxkAt4dG3f1zCzoPjrCHo9El

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Кондратюк остался в Украине, не выехал из страны он и после того, как отметил 14 марта 60-летие. 12 марта он перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего юбилея, Кондратюк сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом. Во время обстрела в доме никого не было. Кондратюк с женой переехал во Львов за две недели до случившегося.

По словам продюсера, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций РФ.

Теги: Россия, Украина, Херсон, война, пропаганда, алкоголь, агрессия, террористы, нападение, нацисты, украинцы, война России против Украины, украинец, Игорь Кондратюк, продюсер, кровь, русские, российские оккупанты
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