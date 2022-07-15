"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты

"Во временно оккупированном Херсоне российские нацисты/террористы/убийцы поставили такой баннер. "Единое целое" в их алкогольном воображении должно быть цветов русской аквафрешной тряпки и др...чить на двухголовую курицу. Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель. Московия не может жить без украинской крови. Она без нее вырождается, русские люди мутируют в дерьмо, становятся бурятскими орками – бучанскими мясниками – и прочей нечистью", – написал он.

Как отметил Кондратюк, российские оккупанты стремятся в Украину даже не под воздействием пропагандистских речей Кремля.

"Наша качественная, здоровая, чистая кровь свободных людей – вот причина почти 400-летней агрессии грязной ордынской массы против украинцев. Без украинской крови Россия скончается, а Кремль превратится в конюшню свинособак... И они это знают не из речей [императрицы] Екатерины [II]/[советского вождя Иосифа] Сталина/[президента РФ Владимира Путина] Х...йла/и пропагондонских СМИ, они это чувствуют генетически. Природа им подсказывает: выпьешь кровь украинца – будешь жить... Наши оккупанты – изверги... Безмозглые, веками генетически выведенные рабоподобные чудовища-убийцы..." – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)