"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер

Слева на снимке размещена надпись: "Дмитрий Гордон или Киану Ривз?"
Журналист адресовал этот вопрос своим подписчикам.
"А вы как думаете?" – спросил он.
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"Киану Гордон", – написала korean_cosmet_crimea.
"Дмитрий Ривз", – отметила svebki.
"От такого взгляда [президент РФ Владимир] Путин в штаны наделает", – прокомментировал подписчик otk.mrpl.
Дмитрий Гордон родился 21 октября 1967 года в Киеве.
Он является автором и ведущим программы "В гостях у Дмитрия Гордона", которую ведет с 1996 года, главный редактор газеты "Бульвар Гордона" в 1995–2019 годах.
В 2014 году основал издание "ГОРДОН".
Гордон – обладатель двух "Золотых кнопок YouTube". Ведет каналы "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона".
Журналист записал более 1,1 тыс. интервью с известными людьми: политиками, актерами, певцами, писателями, художниками, режиссерами, спортсменами.