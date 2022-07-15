Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2022
 
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"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице

Приходько: Я всех вас ненавижу до единого!
Приходько: Я всех вас ненавижу до единого! 
Фото: Анастасія Приходько / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько на своей странице в Facebook 15 июля выразила возмущение, что фото девочки Лизы, погибшей вследствие ракетного обстрела оккупантов Винницы, соцсеть маркировала как "тяжелый для восприятия контент".

"Тяжелый для восприятия контент", бл...дь? Але, Цукерберг, это не контент. Это наша жизнь!" – обратилась она к основателю соцсети Facebook Марку Цукербергу.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid047Pu4PGqAyy1CFCMfdAvoMbeih45sHKfAfho7QrxuK1ntjie5Rmpw4zJ3anproR7l&id=100007430375089

В посте Приходько отреагировала на ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами.

"Я всех вас ненавижу до единого! До единого! Нет хорошего русского, не надо мне рассказывать обо всех несогласных… У меня эта нация вызывает отвращение без перебора! Я хочу, чтобы самое высшее наказание Бога спустилось на вашу землю и пришло в ваш дом, к вашим близким, к вашим детям! Бог все видит, и он все расставит по местам! И ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!" – написала она.

Пост Приходько сопроводила снимком погибшей вследствие ракетного обстрела трехлетней девочки Лизы, а также скриншотами с реакцией россиян на трагедию.

"Ой, как хорошо", "Укатайте их всех", "За восемь винницких трупов сейчас открою бутылочку шампанского", "Такие атаки должны быть каждый час", – писали рашисты.

Этот пост певицы ограничен Facebook для возможности распространения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили 14 июля в Воздушных силах ВСУ. В то же время в ОК "Юг" 15 июля сообщили, что россияне запустили ракеты по Виннице с корабля у мыса Фиолент в Крыму.

По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.

По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети. Пострадали 117 человек, 71 из них, включая троих детей, госпитализирован. Продолжается поиск 18 человек.

В России заявили, что удар наносился якобы по "военной цели". Старший советник постоянного представительства РФ при ООН Евгений Варганов заявил 14 июля, что в Доме офицеров "как раз готовились вооруженные силы". Минобороны РФ 15 июля заявило, что в Доме офицеров в Виннице якобы проходило совещание украинского командования с "иностранцами" по поставкам оружия.

Теги: Россия, Украина, Винница, война, соцсети, война России против Украины, Анастасия Приходько, трагедия, певица, фото, соцсеть, девочка
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