"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице

"Тяжелый для восприятия контент", бл...дь? Але, Цукерберг, это не контент. Это наша жизнь!" – обратилась она к основателю соцсети Facebook Марку Цукербергу.
В посте Приходько отреагировала на ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами.
"Я всех вас ненавижу до единого! До единого! Нет хорошего русского, не надо мне рассказывать обо всех несогласных… У меня эта нация вызывает отвращение без перебора! Я хочу, чтобы самое высшее наказание Бога спустилось на вашу землю и пришло в ваш дом, к вашим близким, к вашим детям! Бог все видит, и он все расставит по местам! И ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!" – написала она.
Пост Приходько сопроводила снимком погибшей вследствие ракетного обстрела трехлетней девочки Лизы, а также скриншотами с реакцией россиян на трагедию.
"Ой, как хорошо", "Укатайте их всех", "За восемь винницких трупов сейчас открою бутылочку шампанского", "Такие атаки должны быть каждый час", – писали рашисты.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.
Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили 14 июля в Воздушных силах ВСУ. В то же время в ОК "Юг" 15 июля сообщили, что россияне запустили ракеты по Виннице с корабля у мыса Фиолент в Крыму.
По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см. Боевая часть – 450 кг. Еще две ракеты сбила ПВО.
По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети. Пострадали 117 человек, 71 из них, включая троих детей, госпитализирован. Продолжается поиск 18 человек.
В России заявили, что удар наносился якобы по "военной цели". Старший советник постоянного представительства РФ при ООН Евгений Варганов заявил 14 июля, что в Доме офицеров "как раз готовились вооруженные силы". Минобороны РФ 15 июля заявило, что в Доме офицеров в Виннице якобы проходило совещание украинского командования с "иностранцами" по поставкам оружия.