"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице

Приходько: Я всех вас ненавижу до единого! Фото: Анастасія Приходько / Facebook

"Тяжелый для восприятия контент", бл...дь? Але, Цукерберг, это не контент. Это наша жизнь!" – обратилась она к основателю соцсети Facebook Марку Цукербергу.

В посте Приходько отреагировала на ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами.

"Я всех вас ненавижу до единого! До единого! Нет хорошего русского, не надо мне рассказывать обо всех несогласных… У меня эта нация вызывает отвращение без перебора! Я хочу, чтобы самое высшее наказание Бога спустилось на вашу землю и пришло в ваш дом, к вашим близким, к вашим детям! Бог все видит, и он все расставит по местам! И ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!" – написала она.

Пост Приходько сопроводила снимком погибшей вследствие ракетного обстрела трехлетней девочки Лизы, а также скриншотами с реакцией россиян на трагедию.

"Ой, как хорошо", "Укатайте их всех", "За восемь винницких трупов сейчас открою бутылочку шампанского", "Такие атаки должны быть каждый час", – писали рашисты.

Этот пост певицы ограничен Facebook для возможности распространения.

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