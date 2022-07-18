Кулеба: Дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее войска пересекут границу

Кулеба сообщил, что вариант экспорта украинского зерна через Беларусь "больше не на повестке дня" Фото: EPA

"Беларусь является соучастницей преступления агрессии, никто не ставит этот вопрос под сомнение. Дипломатические отношения с РФ мы разорвали сразу после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", – сказал он.

На вопрос, почему не был реализован вариант транзита украинского зерна через территорию Беларуси в порты государств Балтии, который обсуждался полтора месяца назад, Кулеба подчеркнул, что в Украину из Беларуси летят ракеты.

По его словам, белорусский маршрут рассматривался Украиной и союзниками "исключительно как путь последней надежды", если никакие другие не сработают.

"Никому не хотелось иметь никаких дел с Минском, являющимся соучастником агрессии, по любым торговым вопросам. Но очень хорошо поработали логисты и частные инвесторы (трейдеры, по сути) по расширению возможностей наземных путей через страны ЕС, пошел прогресс в переговорах по морскому пути, поэтому вариант аварийного белорусского пути больше не на повестке дня", – пояснил министр.

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Разорвать с Беларусью дипломатические отношения хотят, в частности, народные депутаты от фракции "Европейская солидарность", которые зарегистрировали соответствующий проект постановления №5674 в Раде. На сайте Офиса президента также есть соответствующая петиция, но ее подписали около 6 тыс. человек из необходимых для реакции президента 25 тыс.