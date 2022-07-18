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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее войска пересекут границу

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Кулеба сообщил, что вариант экспорта украинского зерна через Беларусь "больше не на повестке дня"
Кулеба сообщил, что вариант экспорта украинского зерна через Беларусь "больше не на повестке дня"
Фото: EPA

Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее армия пересечет границу и пойдет на прямое вторжение. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Forbes, опубликованном 18 июля.

"Беларусь является соучастницей преступления агрессии, никто не ставит этот вопрос под сомнение. Дипломатические отношения с РФ мы разорвали сразу после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", – сказал он.

На вопрос, почему не был реализован вариант транзита украинского зерна через территорию Беларуси в порты государств Балтии, который обсуждался полтора месяца назад, Кулеба подчеркнул, что в Украину из Беларуси летят ракеты.

По его словам, белорусский маршрут рассматривался Украиной и союзниками "исключительно как путь последней надежды", если никакие другие не сработают.

"Никому не хотелось иметь никаких дел с Минском, являющимся соучастником агрессии, по любым торговым вопросам. Но очень хорошо поработали логисты и частные инвесторы (трейдеры, по сути) по расширению возможностей наземных путей через страны ЕС, пошел прогресс в переговорах по морскому пути, поэтому вариант аварийного белорусского пути больше не на повестке дня", – пояснил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Разорвать с Беларусью дипломатические отношения хотят, в частности, народные депутаты от фракции "Европейская солидарность", которые зарегистрировали соответствующий проект постановления №5674 в Раде. На сайте Офиса президента также есть соответствующая петиция, но ее подписали около 6 тыс. человек из необходимых для реакции президента 25 тыс.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. Также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину, и авиационных ударов по Украине из воздушного пространства Беларуси с российских бомбардировщиков.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Теги: Беларусь, экспорт, Дмитрий Кулеба, дипломатические отношения, война России против Украины, зерно
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