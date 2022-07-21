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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Есть опасность диверсий, угрозы прямого вторжения нет. В ГУР Минобороны рассказали о ситуации на границе с Беларусью

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Украинская разведка пока не фиксирует прямых угроз со стороны ВС Беларуси
Украинская разведка пока не фиксирует прямых угроз со стороны ВС Беларуси
Фото: depositphotos.com

Белорусские войска, находящиеся вблизи границы с Украиной, в данный момент не несут угрозы. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал 21 июля на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

есть батальонов и один отряд специального назначения находятся вблизи нашей границы… По заявлению руководства Беларуси, они осуществляют там мероприятия для защиты границы и своей территории", – сказал Скибицкий. ГУР МО вместе с другими структурами разведывательного сообщества отслеживают ситуацию, заверил он.

По словам Скибицкого, на белорусских аэродромах остается часть российской военной техники, в частности авиации. Поэтому есть угроза ударов по территории Украины. Но пока не фиксируется создание вражеских наступательных группировок, особенно российских.

"Угроза в этом случае может быть только одна – что с территории Беларуси могут действовать ДРГ в наших северных областях. Это и разведка, и возможные диверсии, и другие специфические вопросы, которые выполняют именно подразделения специального назначения", – подчеркнул представитель ГУР МО.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

26 июня ГУР МО сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси. В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

В Генштабе ВСУ 30 июня сообщили, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения. В РБ продолжается непрерывная серия военных учений, на данный момент они продлены до 23 июля.

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