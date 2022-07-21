Есть опасность диверсий, угрозы прямого вторжения нет. В ГУР Минобороны рассказали о ситуации на границе с Беларусью

"Шесть батальонов и один отряд специального назначения находятся вблизи нашей границы… По заявлению руководства Беларуси, они осуществляют там мероприятия для защиты границы и своей территории", – сказал Скибицкий. ГУР МО вместе с другими структурами разведывательного сообщества отслеживают ситуацию, заверил он.

По словам Скибицкого, на белорусских аэродромах остается часть российской военной техники, в частности авиации. Поэтому есть угроза ударов по территории Украины. Но пока не фиксируется создание вражеских наступательных группировок, особенно российских.

"Угроза в этом случае может быть только одна – что с территории Беларуси могут действовать ДРГ в наших северных областях. Это и разведка, и возможные диверсии, и другие специфические вопросы, которые выполняют именно подразделения специального назначения", – подчеркнул представитель ГУР МО.