Есть опасность диверсий, угрозы прямого вторжения нет. В ГУР Минобороны рассказали о ситуации на границе с Беларусью

"Шесть батальонов и один отряд специального назначения находятся вблизи нашей границы… По заявлению руководства Беларуси, они осуществляют там мероприятия для защиты границы и своей территории", – сказал Скибицкий. ГУР МО вместе с другими структурами разведывательного сообщества отслеживают ситуацию, заверил он.
По словам Скибицкого, на белорусских аэродромах остается часть российской военной техники, в частности авиации. Поэтому есть угроза ударов по территории Украины. Но пока не фиксируется создание вражеских наступательных группировок, особенно российских.
"Угроза в этом случае может быть только одна – что с территории Беларуси могут действовать ДРГ в наших северных областях. Это и разведка, и возможные диверсии, и другие специфические вопросы, которые выполняют именно подразделения специального назначения", – подчеркнул представитель ГУР МО.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
26 июня ГУР МО сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси. В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.
В Генштабе ВСУ 30 июня сообщили, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения. В РБ продолжается непрерывная серия военных учений, на данный момент они продлены до 23 июля.