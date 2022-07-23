"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя

Забогонская до войны работала в Донецком академическом областном драматическом театре художником-осветителем. Когда началась война, она вместе с мужем и дочерью перебралась в бомбоубежище театра.
Забогонская с первых дней помогала организовать быт для мариупольцев, которые, так же как и она, прятались от обстрелов в бомбоубежище. Она вспоминает, что в укрытии было очень много маленьких детей, для которых не хватало питания, средств гигиены.
По совету помощника Забогонская, чтобы обезопасить людей в укрытии, приняла решение нанести на асфальт перед и позади театра надпись "Дети".
"Один из помощников сказал: "Давай, чтобы еще больше обезопасить нас, напишем, что здесь есть дети. Говорю: "Отличная идея, давай". Мы нашли белую краску, валик и на следующий день с двух сторон театра появились надписи "Дети". Мы даже не могли допустить мысли, что в театр может что-то прилететь. Мы были уверены, что наше бомбоубежище не тронет никто. Все видели и знали, какое огромное количество людей есть в театре", – отметила Забогонская. – 16 марта театра не стало".
Женщина отметила, что они с мужем и дочерью выжили.
"Муж откопался первым, потом откопал меня. На сцену невозможно было выйти. Мы вышли в коридор, там было очень много перепуганных людей. Дети искали родителей, родители детей. Наша дочь находилась в бомбоубежище. Ребенок был цел", – вспоминает она.
17 марта семья Забогонской покинула Мариуполь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 тысяч историй.
Билык является амбассадором музея "Голоса Мирных", который уже насчитывает более 25 тысяч историй людей. Она призывает соотечественников рассказывать о пережитом ради того, чтобы ни одна история не превратилась в сухую статистику.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.
16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".
В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.
20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.