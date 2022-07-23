"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя

Забогонская до войны работала в Донецком академическом областном драматическом театре художником-осветителем. Когда началась война, она вместе с мужем и дочерью перебралась в бомбоубежище театра.

Забогонская с первых дней помогала организовать быт для мариупольцев, которые, так же как и она, прятались от обстрелов в бомбоубежище. Она вспоминает, что в укрытии было очень много маленьких детей, для которых не хватало питания, средств гигиены.

По совету помощника Забогонская, чтобы обезопасить людей в укрытии, приняла решение нанести на асфальт перед и позади театра надпись "Дети".

"Один из помощников сказал: "Давай, чтобы еще больше обезопасить нас, напишем, что здесь есть дети. Говорю: "Отличная идея, давай". Мы нашли белую краску, валик и на следующий день с двух сторон театра появились надписи "Дети". Мы даже не могли допустить мысли, что в театр может что-то прилететь. Мы были уверены, что наше бомбоубежище не тронет никто. Все видели и знали, какое огромное количество людей есть в театре", – отметила Забогонская. – 16 марта театра не стало".

Женщина отметила, что они с мужем и дочерью выжили.

"Муж откопался первым, потом откопал меня. На сцену невозможно было выйти. Мы вышли в коридор, там было очень много перепуганных людей. Дети искали родителей, родители детей. Наша дочь находилась в бомбоубежище. Ребенок был цел", – вспоминает она.

17 марта семья Забогонской покинула Мариуполь.

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