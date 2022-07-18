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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Музей "Голоса Мирных" собрал уже более 25 тыс. историй о войне

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Музей "Голоса Мирных" собирает истории украинцев, которые пострадали от российских оккупантов
Музей "Голоса Мирных" собирает истории украинцев, которые пострадали от российских оккупантов
Фото: ЕРА

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 25 тыс. историй людей, которые стали жертвами российско-украинской войны. Истории из первых уст были собраны за период с 2014 года. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" рассказали организаторы проекта.

Музей собирает и делится историями, чтобы стать достоверным источником информации о жизни во время войны и сохранить память о событиях прошлого и настоящего ради лучшего будущего Украины, отмечается в релизе.

Кроме того, проект представляет терапевтическую поддержку людям, которые пережили травму войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: Ринат Ахметов, война, война России против Украины, пострадавшие
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