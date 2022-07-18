Музей "Голоса Мирных" собрал уже более 25 тыс. историй о войне

Музей собирает и делится историями, чтобы стать достоверным источником информации о жизни во время войны и сохранить память о событиях прошлого и настоящего ради лучшего будущего Украины, отмечается в релизе.
Кроме того, проект представляет терапевтическую поддержку людям, которые пережили травму войны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.