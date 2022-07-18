Музей "Голоса Мирных" собрал уже более 25 тыс. историй о войне

Музей "Голоса Мирных" собирает истории украинцев, которые пострадали от российских оккупантов Фото: ЕРА

Музей собирает и делится историями, чтобы стать достоверным источником информации о жизни во время войны и сохранить память о событиях прошлого и настоящего ради лучшего будущего Украины, отмечается в релизе.

Кроме того, проект представляет терапевтическую поддержку людям, которые пережили травму войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)