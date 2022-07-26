В Мариуполе оккупанты предлагают людям воду из реки как питьевую. Есть угроза дизентерии – Андрющенко

По его словам, результаты исследования показали, что жидкость имеет в своем составе колиформы.

"Простым языком: воду набирают в открытых водоемах (река, озеро), вода смешана с фекальным веществом. Такая вода является угрозой и предпосылкой возникновения инфекционных болезней, в частности дизентерии", – отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что эту воду пить нельзя. Оккупанты набирают ее в реке Кальчик, как ранее сообщали источники, а теперь подтвердило исследование.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью.

В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария.

Места массовых захоронений в оккупированном Россией поселке Старый Крым недалеко от Мариуполя менее чем за два месяца увеличились вдвое. Такие изменения зафиксировал спутник Planet Labs, снимки публиковало 7 июля "Радіо Свобода". В городе продолжают находить уличные братские могилы.