"Мародерство РФ по морю". В Мариуполе оккупанты вернули в порт электроснабжение и готовятся к вывозу зерна – советник мэра

Он обнародовал видео, на котором показано, как несколько грузовиков едут по городу. По словам Андрющенко, РФ готовится к перевалке украденного в Украине зерна.
"Электроснабжение в порту восстановлено. Продолжается подготовка для перевалки зерна. В Мариуполе вчера зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта. Зерновозы въехали в город с донецкого направления. Государственное мародерство России морем после небольшой паузы возобновлено", – написал он.
По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины, на момент оккупации на элеваторах там хранилось около 1,5 млн тонн зерна, сообщали в Минагрополитики.
РФ отбирает у украинских агрофирм и новый урожай. Так, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал 22 июля, что оккупанты отобрали и вывезли около 70 тыс. тонн зерна нового урожая, собранного в Луганской области.