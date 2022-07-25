"Мародерство РФ по морю". В Мариуполе оккупанты вернули в порт электроснабжение и готовятся к вывозу зерна – советник мэра

Он обнародовал видео, на котором показано, как несколько грузовиков едут по городу. По словам Андрющенко, РФ готовится к перевалке украденного в Украине зерна.

"Электроснабжение в порту восстановлено. Продолжается подготовка для перевалки зерна. В Мариуполе вчера зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта. Зерновозы въехали в город с донецкого направления. Государственное мародерство России морем после небольшой паузы возобновлено", – написал он.