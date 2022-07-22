В Луганской области оккупанты отобрали у украинских аграрных компаний 70 тыс. тонн зерна нового урожая – ОВА

Из-за действий оккупантов агрокомпании не могут выплатить аренду владельцам земельных паев, сообщили в ОВА Фото: ЕРА (архив)

"Около 70 тыс. тонн зерна нового урожая россияне уже отобрали у фермеров Луганской области и вывезли. Поэтому у аграриев не остается урожая для реализации и, соответственно, средств, чтобы рассчитаться с населением за паи", – написал он в Telegram.

Глава ОВА рассказал, что аграрные компании собрали урожай в оптимальные сроки, хотя большую часть их техники оккупанты украли весной. По его данным, два крупнейших сельхозпредприятия, работавших в области, – "Нибулон" и "Агротон" – почти завершили уборку зерновых.

"Однако зерно "национализировало" кубанское предприятие", – сообщил Гайдай.