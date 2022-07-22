В Луганской области оккупанты отобрали у украинских аграрных компаний 70 тыс. тонн зерна нового урожая – ОВА

"Около 70 тыс. тонн зерна нового урожая россияне уже отобрали у фермеров Луганской области и вывезли. Поэтому у аграриев не остается урожая для реализации и, соответственно, средств, чтобы рассчитаться с населением за паи", – написал он в Telegram.
Глава ОВА рассказал, что аграрные компании собрали урожай в оптимальные сроки, хотя большую часть их техники оккупанты украли весной. По его данным, два крупнейших сельхозпредприятия, работавших в области, – "Нибулон" и "Агротон" – почти завершили уборку зерновых.
"Однако зерно "национализировало" кубанское предприятие", – сообщил Гайдай.
Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, а в результате обстрелов россиян в разных регионах сгорают поля с озимыми.
4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства того, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.
Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российские сухогрузы "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич", перевозившие украденное в Украине зерно, планировали его разгрузку в Ливане, но из-за запрета местных властей суда были перенаправлены в Сирию.