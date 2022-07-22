ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты отобрали у украинских аграрных компаний 70 тыс. тонн зерна нового урожая – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из-за действий оккупантов агрокомпании не могут выплатить аренду владельцам земельных паев, сообщили в ОВА
Из-за действий оккупантов агрокомпании не могут выплатить аренду владельцам земельных паев, сообщили в ОВА
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупанты отобрали и вывезли около 70 тыс. тонн зерна нового урожая, собранного украинскими компаниями в Луганской области. Об этом проинформировал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Около 70 тыс. тонн зерна нового урожая россияне уже отобрали у фермеров Луганской области и вывезли. Поэтому у аграриев не остается урожая для реализации и, соответственно, средств, чтобы рассчитаться с населением за паи", – написал он в Telegram. 

Глава ОВА рассказал, что аграрные компании собрали урожай в оптимальные сроки, хотя большую часть их техники оккупанты украли весной. По его данным, два крупнейших сельхозпредприятия, работавших в области, – "Нибулон" и "Агротон" – почти завершили уборку зерновых. 

"Однако зерно "национализировало" кубанское предприятие", – сообщил Гайдай. 

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, а в результате обстрелов россиян в разных регионах сгорают поля с озимыми. 

4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства того, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.

Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российские сухогрузы "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич", перевозившие украденное в Украине зерно, планировали его разгрузку в Ливане, но из-за запрета местных властей суда были перенаправлены в Сирию. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, урожай, Сергей Гайдай, фермеры, Нибулон, российские оккупанты, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
Жена Кличко показала, как очищает организм
Жена Кличко показала, как очищает организм
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (180342)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (113206)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (102026)
4
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (53629)
5
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (50538)
6
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (34301)
7
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах (32375)
8
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (27997)
 
 
 
 