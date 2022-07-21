В Криворожском районе из-за обстрелов россиян сгорело 4,5 га поля с пшеницей

В результате вражеского обстрела за пределами Великой Костромки занялось поле пшеницы, отметил глава Днепропетровского облсовета Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом 21 июля сообщило в Facebook Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Вечером враг ударил из ствольной артиллерии по Криворожскому району. Снова намеренно бил по полям с урожаем. Попал по полю в Зеленодольской общине, – говорится в сообщении. – Из-за обстрела произошел пожар. Спасатели огонь потушили. Выгорело 4,5 га поля с пшеницей".

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил в Facebook, что в течение дня враг дважды обстрелял Криворожский район.

"В результате обстрела за пределами Великой Костромки занялось поле пшеницы общей площадью почти 200 га. Выгорело 5 га. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", – написал он.

По словам председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в регионе есть поля, с которых урожай собрать нет возможности.

"Более 12 тыс. га засеяны вражескими боеприпасами. Еще более 400 га посевов сгорели из-за вражеских обстрелов", – подчеркнул Резниченко в Facebook 20 июля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)