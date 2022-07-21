В Криворожском районе из-за обстрелов россиян сгорело 4,5 га поля с пшеницей

Об этом 21 июля сообщило в Facebook Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
"Вечером враг ударил из ствольной артиллерии по Криворожскому району. Снова намеренно бил по полям с урожаем. Попал по полю в Зеленодольской общине, – говорится в сообщении. – Из-за обстрела произошел пожар. Спасатели огонь потушили. Выгорело 4,5 га поля с пшеницей".
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил в Facebook, что в течение дня враг дважды обстрелял Криворожский район.
"В результате обстрела за пределами Великой Костромки занялось поле пшеницы общей площадью почти 200 га. Выгорело 5 га. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", – написал он.
По словам председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в регионе есть поля, с которых урожай собрать нет возможности.
"Более 12 тыс. га засеяны вражескими боеприпасами. Еще более 400 га посевов сгорели из-за вражеских обстрелов", – подчеркнул Резниченко в Facebook 20 июля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 1 июля российские войска контролировали около 22% сельскохозяйственных угодий Украины. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA Harvest, сообщает NASA Earth Observatory. На этих территориях выращивают озимые культуры, такие как пшеница, рожь и ячмень.
В ходе боевых действий оккупанты регулярно обстреливают поля с урожаем, вследствие чего происходят пожары. Так, 4 июля сгорело 90 га озимого ячменя в Днепропетровской области, сообщал Лукашук, а 6 июля сгорели поля с урожаем в Николаевской области.
По данным ГСЧС, в Харьковской области из-за обстрелов оккупантов уничтожено более 130 га посевов зерновых.