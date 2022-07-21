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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Криворожском районе из-за обстрелов россиян сгорело 4,5 га поля с пшеницей

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В результате вражеского обстрела за пределами Великой Костромки занялось поле пшеницы, отметил глава Днепропетровского облсовета
В результате вражеского обстрела за пределами Великой Костромки занялось поле пшеницы, отметил глава Днепропетровского облсовета
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

В Криворожском районе в результате обстрелов российских оккупационных войск сгорело 4,5 га поля с пшеницей.

Об этом 21 июля сообщило в Facebook Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Вечером враг ударил из ствольной артиллерии по Криворожскому району. Снова намеренно бил по полям с урожаем. Попал по полю в Зеленодольской общине, – говорится в сообщении. – Из-за обстрела произошел пожар. Спасатели огонь потушили. Выгорело 4,5 га поля с пшеницей".

https://www.facebook.com/MNSDNE/posts/pfbid0ZCocFgoQ8QBV3fP1wwBJHZY2pRCdYA2qQFo6Pd3bo9dqueMrh5SBN58S59VrWP6ql

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил в Facebook, что в течение дня враг дважды обстрелял Криворожский район.

"В результате обстрела за пределами Великой Костромки занялось поле пшеницы общей площадью почти 200 га. Выгорело 5 га. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", – написал он.

https://www.facebook.com/MVLukashuk/posts/pfbid0j4JRuUy88N7iwzvTof6RTqL8p2sdRZy1hasgntJZim8ZEZtGeTKX2FFnKyJb3PQKl

По словам председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в регионе есть поля, с которых урожай собрать нет возможности.

"Более 12 тыс. га засеяны вражескими боеприпасами. Еще более 400 га посевов сгорели из-за вражеских обстрелов", – подчеркнул Резниченко в Facebook 20 июля.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid02s1GyFiofLrqcCpW2dzswN9H1YrmeCzdasgfdK8qb6P97qprL95CTQSJZiTzJXJcvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 1 июля российские войска контролировали около 22% сельскохозяйственных угодий Украины. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA Harvest, сообщает NASA Earth Observatory. На этих территориях выращивают озимые культуры, такие как пшеница, рожь и ячмень.

В ходе боевых действий оккупанты регулярно обстреливают поля с урожаем, вследствие чего происходят пожары. Так, 4 июля сгорело 90 га озимого ячменя в Днепропетровской области, сообщал Лукашук, а 6 июля сгорели поля с урожаем в Николаевской области.

По данным ГСЧС, в Харьковской области из-за обстрелов оккупантов уничтожено более 130 га посевов зерновых.

Теги: Россия, Украина, пожар, Кривой Рог, ГСЧС, Днепропетровская область, урожай, артиллерия, спасатели, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, госслужба, война России против Украины, пшеница, облсовет, российские оккупанты, зерно
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