Национальные железные дороги Германии будут перевозить украинское зерно в немецкие порты

По данным агентства, груз будет доставляться в порты Росток, Гамбург и Браке.

Точные объемы запланированных перевозок концерн не указывает, но планируется отправка нескольких составов в неделю, говорится в сообщении.

Reuters пишет, что для этих целей будут использоваться поезда, которые ранее перевозили гуманитарную помощь в Украину.

Большая часть грузов будет поступать через Румынию, которая имеет протяженную границу с Украиной и необходимую для перевозок инфраструктуру, уточняет агентство.