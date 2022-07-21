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Национальные железные дороги Германии будут перевозить украинское зерно в немецкие порты

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Планируется отправка нескольких составов в неделю, сообщил железнодорожный концерн
Планируется отправка нескольких составов в неделю, сообщил железнодорожный концерн
Фото: ЕРА

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) готовится транспортировать украинское зерно в порты Германии для последующей транспортировки в другие страны, об этом 21 июля сообщает Reuters.

По данным агентства, груз будет доставляться в порты Росток, Гамбург и Браке. 

Точные объемы запланированных перевозок концерн не указывает, но планируется отправка нескольких составов в неделю, говорится в сообщении. 

Reuters пишет, что для этих целей будут использоваться поезда, которые ранее перевозили гуманитарную помощь в Украину.

Большая часть грузов будет поступать через Румынию, которая имеет протяженную границу с Украиной и необходимую для перевозок инфраструктуру, уточняет агентство.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

После освобождения от оккупантов острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.

Украина и мировое сообщество ищут пути возобновить экспортПока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия. 

Теги: Германия, Украина, Румыния, железная дорога, экспорт, зерно
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