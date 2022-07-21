Национальные железные дороги Германии будут перевозить украинское зерно в немецкие порты

По данным агентства, груз будет доставляться в порты Росток, Гамбург и Браке.
Точные объемы запланированных перевозок концерн не указывает, но планируется отправка нескольких составов в неделю, говорится в сообщении.
Reuters пишет, что для этих целей будут использоваться поезда, которые ранее перевозили гуманитарную помощь в Украину.
Большая часть грузов будет поступать через Румынию, которая имеет протяженную границу с Украиной и необходимую для перевозок инфраструктуру, уточняет агентство.
После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
После освобождения от оккупантов острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.
Украина и мировое сообщество ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.