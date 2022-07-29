ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будете найдены и экстерминированы". Билецкий объявил охоту на причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Оленовке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, поэтому пытается уничтожить вероломством, отметил Билецкий
Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, поэтому пытается уничтожить вероломством, отметил Билецкий
Фото: Андрій Білецький / Telegram

За массовое убийство украинских военнопленных в лагере во временно оккупированной Оленовке Донецкой области несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор, независимо от должности и места пребывания.

Об этом 29 июля в Telegram заявил первый командир полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий.

"Относительно удара по колонии в Оленовке, где находятся наши из "Азовстали". Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии", – написал он.

По словам Билецкого, бойцы полка были переведены в отдельное здание, а перед этим была проведена пропагандистская работа – "снятый людоедский фильм об "Азовстале".

"Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления. Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны", – подчеркнул первый командир полка Национальной гвардии "Азов".

Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, поэтому пытается уничтожить вероломством, добавил Билецкий.

"Я от имени Азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты 29 июля заявили об обстреле лагеря в Оленовке. Погибли, по сообщениям оккупантов, 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли из "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. 

Россия совершила артиллерийский обстрел исправительного учреждения с военнопленными в Оленовке умышленно и прицельно, заявили в Генштабе ВСУ. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования с РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Теги: Россия, Украина, убийство, Донецкая область, Женева, оккупация, полк Азов, пытки, Азовсталь, пленные, Оленовка, артиллерия, Андрей Билецкий, преступление, обстрелы, война России против Украины, военнослужащий, конвенция, колония, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
Киркорова не впустили в Молдову
Киркорова не впустили в Молдову
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
  "Каждый день эти люди света творят настоящий подвиг!" Огневич посвятила песню "Світло" работникам ГСЧС. Видео
  "Каждый день эти люди света творят настоящий подвиг!" Огневич посвятила песню "Світло" работникам ГСЧС. Видео
"Ей сложнее всего найти свое место". Анатолий Анатолич показал свою среднюю дочь
"Ей сложнее всего найти свое место". Анатолий Анатолич показал свою среднюю дочь
Кунаки показала редкое фото с трехлетней дочерью от Касселя
Кунаки показала редкое фото с трехлетней дочерью от Касселя
28-летний внук Ротару выложил в сеть фото, сделанные во время прогулки по Парижу. Ранее он был задержан при попытке покинуть Украину на лодке
28-летний внук Ротару выложил в сеть фото, сделанные во время прогулки по Парижу. Ранее он был задержан при попытке покинуть Украину на лодке
  На фронте погиб украинский поэт и волонтер Глеб Бабич
  На фронте погиб украинский поэт и волонтер Глеб Бабич
Каменских на селфи из Тель-Авива показала своих два самых любимых цвета
Каменских на селфи из Тель-Авива показала своих два самых любимых цвета
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (159507)
2
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (140101)
3
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (124440)
4
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (79853)
5
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (55213)
6
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (49655)
7
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного (37462)
8
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс (32697)
 
 
 
 