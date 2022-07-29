"Будете найдены и экстерминированы". Билецкий объявил охоту на причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Оленовке

Об этом 29 июля в Telegram заявил первый командир полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий.
"Относительно удара по колонии в Оленовке, где находятся наши из "Азовстали". Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии", – написал он.
По словам Билецкого, бойцы полка были переведены в отдельное здание, а перед этим была проведена пропагандистская работа – "снятый людоедский фильм об "Азовстале".
"Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления. Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны", – подчеркнул первый командир полка Национальной гвардии "Азов".
Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, поэтому пытается уничтожить вероломством, добавил Билецкий.
"Я от имени Азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", – резюмировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты 29 июля заявили об обстреле лагеря в Оленовке. Погибли, по сообщениям оккупантов, 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли из "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Россия совершила артиллерийский обстрел исправительного учреждения с военнопленными в Оленовке умышленно и прицельно, заявили в Генштабе ВСУ. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования с РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.