"Будете найдены и экстерминированы". Билецкий объявил охоту на причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Оленовке

Об этом 29 июля в Telegram заявил первый командир полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий.

"Относительно удара по колонии в Оленовке, где находятся наши из "Азовстали". Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии", – написал он.

По словам Билецкого, бойцы полка были переведены в отдельное здание, а перед этим была проведена пропагандистская работа – "снятый людоедский фильм об "Азовстале".

"Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления. Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны", – подчеркнул первый командир полка Национальной гвардии "Азов".

Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, поэтому пытается уничтожить вероломством, добавил Билецкий.

"Я от имени Азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", – резюмировал он.

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