"Россия – страна людоедов, наслаждающихся убийствами". Подоляк прокомментировал пытки оккупантами бойца ВСУ

Подоляк предупредил, что все военные преступники будут идентифицированы Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-нелюдей уродовала украинского пленного. Все, что нужно понимать миру: Россия – страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем", – написал Подоляк.

Російські пропагандисти із захватом показали, як група ru-нелюдів нівечила * полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія — країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари * катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 29, 2022

Информация об издевательствах над украинским военным появилась в соцсетях 28 июля. Авторы утверждают, что оккупанты отрезали украинцу гениталии, а затем застрелили.

Война России против Украины. Главное (обновляется)