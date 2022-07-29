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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия – страна людоедов, наслаждающихся убийствами". Подоляк прокомментировал пытки оккупантами бойца ВСУ

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Подоляк предупредил, что все военные преступники будут идентифицированы
Подоляк предупредил, что все военные преступники будут идентифицированы
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

29 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter появление в соцсетях видео с пытками якобы российскими оккупантами якобы украинского военнопленного.

"Российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-нелюдей уродовала украинского пленного. Все, что нужно понимать миру: Россия – страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем", – написал Подоляк.

Информация об издевательствах над украинским военным появилась в соцсетях 28 июля. Авторы утверждают, что оккупанты отрезали украинцу гениталии, а затем застрелили.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, убийство, война, военные, пытки, плен, пленные, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, Михаил Подоляк, гениталии, российские оккупанты
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