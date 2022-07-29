"Шансы выжить у орков, которые рано или поздно попадут в Херсонский котел, существенно уменьшились" – стратком ВСУ об ударе оккупантов по Оленовке

"Российские оккупанты сейчас массово сообщают, что якобы ВСУ из [системы реактивного огня] М142 HIMARS нанесли удар по колонии во временно оккупированной Оленовке, где содержались пленные украинские военные, в том числе из состава полка "Азов", – отмечается в заявлении.

Однако каждый выстрел М142 HIMARS четко фиксируется, от времени пуска до локации попадания, заверили в страткоме ВСУ.

"Такими обвинениями москали только подставляют себя на эшафот, но таковы требования тупой пропаганды! Дальше. ВСУ наносят удар высокоточным оружием по месту, где содержатся украинские пленные? Что за дикий бред? Кто в это вообще поверит, кроме выживших из ума потребителей информационного фаст-фуда?" – задаются вопросами украинские военные.

Очевидно, что орки попытались скрыть преступления против пленных, которые они творили все это время. Издевательства, пытки, убийства.

В страткоме ВСУ убеждены, что россияне нанесли удар по колонии, чтобы замести следы тех издевательств над украинскими военными, которые они творили все время их нахождения в плену.

"Ждем дополнительную информацию. Но просто хотим напомнить, что в ближайшее время в Херсонской области у ВСУ вполне мог бы появиться масштабный обменный фонд пленных РОА (российской оккупационной армии. – "ГОРДОН"). Теперь он может и не появиться... А еще добавить сюда недавнее видео пыток над нашим пленным – и уже шансы выжить у всех тех орков, которые рано или поздно попадут в Херсонский котел, существенно уменьшились", – резюмировали в страткоме ВСУ.