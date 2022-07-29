"Шансы выжить у орков, которые рано или поздно попадут в Херсонский котел, существенно уменьшились" – стратком ВСУ об ударе оккупантов по Оленовке

"Российские оккупанты сейчас массово сообщают, что якобы ВСУ из [системы реактивного огня] М142 HIMARS нанесли удар по колонии во временно оккупированной Оленовке, где содержались пленные украинские военные, в том числе из состава полка "Азов", – отмечается в заявлении.
Однако каждый выстрел М142 HIMARS четко фиксируется, от времени пуска до локации попадания, заверили в страткоме ВСУ.
"Такими обвинениями москали только подставляют себя на эшафот, но таковы требования тупой пропаганды! Дальше. ВСУ наносят удар высокоточным оружием по месту, где содержатся украинские пленные? Что за дикий бред? Кто в это вообще поверит, кроме выживших из ума потребителей информационного фаст-фуда?" – задаются вопросами украинские военные.
Очевидно, что орки попытались скрыть преступления против пленных, которые они творили все это время. Издевательства, пытки, убийства.
В страткоме ВСУ убеждены, что россияне нанесли удар по колонии, чтобы замести следы тех издевательств над украинскими военными, которые они творили все время их нахождения в плену.
"Ждем дополнительную информацию. Но просто хотим напомнить, что в ближайшее время в Херсонской области у ВСУ вполне мог бы появиться масштабный обменный фонд пленных РОА (российской оккупационной армии. – "ГОРДОН"). Теперь он может и не появиться... А еще добавить сюда недавнее видео пыток над нашим пленным – и уже шансы выжить у всех тех орков, которые рано или поздно попадут в Херсонский котел, существенно уменьшились", – резюмировали в страткоме ВСУ.
28 июля в соцсетях появилась информация о пытках украинского военнопленного российскими солдатами. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появление соответствующего видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.
Оккупанты 29 июля заявили об обстреле лагеря в Оленовке, обвинив в этом украинскую сторону. Погибли, по сообщениям оккупантов, 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Генштаб ВСУ официально заявил, что Россия обстреляла лагерь с военнопленными в Оленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных. Украина не наносила по Оленовке ни ракетных, ни артиллерийских ударов, заверили в Генштабе.
Первый командир полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что за несколько дней до обстрела пленных украинских защитников по неизвестным причинам перевели именно в тот барак на территории колонии, который 29 июля подвергся обстрелу россиян. Он объявил охоту на всех оккупантов, причастных к убийству пленных украинцев в Оленовке.
Офис генерального прокурора Украины 29 июля заявил, что расследует обстрел россиянами колонии в Оленовке как нарушение законов и обычаев войны.
СБУ опубликовала данные перехвата разговора оккупантов, который доказывает их вину в гибели украинских пленных в Оленовке.