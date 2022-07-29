"Подстроили сами, не было прилетов". СБУ опубликовала запись переговоров оккупантов об "обстреле" Оленовки

"Даже боевики "ДНР" не верят в ложь российской пропаганды о том, что "обстрел" исправительного учреждения в Оленовке осуществила Украина. Причем таких аудиоперехватов в распоряжении СБУ несколько – все они будут привлечены в качестве доказательств соответствующего уголовного производства", – говорится в сообщении.
На записи, которую опубликовала украинская спецслужба, один из абонентов говорит, что россияне "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных звуков перед этим ("прилетов не было") и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
"Судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. [...] Перехваченные разговоры подтверждают, что рашисты разместили свои установки "Град" недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине. Впрочем, никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают сами боевики "ДНР", – пишет СБУ.
Ее специалисты обратили внимание, что, судя по видео с места событий, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна.
"Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены "погасили" взрывные волны и уберегли соседние помещения. Также предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах наиболее вероятно могли остаться именно из-за "внутреннего источника" взрыва, – объяснили в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты 29 июля заявили об обстреле лагеря в Оленовке, обвинив в этом украинскую сторону. Погибли, по сообщениям оккупантов, 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Генштаб ВСУ официально заявил, что Россия обстреляла лагерь с военнопленными в Оленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных. Украина не наносила по Оленовке ни ракетных, ни артиллерийских ударов, заверили в Генштабе.
Первый командир полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что за несколько дней до обстрела пленных украинских защитников по неизвестным причинам перевели именно в тот барак на территории колонии, который 29 июля подвергся обстрелу россиян. Он объявил охоту на всех оккупантов, причастных к убийству пленных украинцев в Оленовке.