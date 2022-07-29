Кулеба призвал партнеров осудить обстрел колонии в Оленовке и признать РФ страной-террористом

Глава МИД подчеркнул, что обстрел – еще одно ужасное военное преступление россиян.

"Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

29 июля оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих, которых удерживали в Оленовке. Еще более 70, по их же утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео разбомбленного здания.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.