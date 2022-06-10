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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Суд по делу МН17 провел последнее заседание перед вынесением решения

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Вердикт ожидается осенью или зимой
Вердикт ожидается осенью или зимой
Фото: ЕРА

В Нидерландах состоялось последнее перед вынесением приговора заседание суда по делу авиарейса МН17, сбитого на Донбассе в 2014 году. Об этом 10 июня проинформировала в Twitter Международная следственная группа (JIT).

"Сегодня был последний день судебного разбирательства по MH17. Вердикт должен быть вынесен в ноябре или декабре 2022 года", – говорится в сообщении.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский заявили, что отказываются давать показания по этому делу. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

Суд может огласить приговор в конце 2022 года

В ноябре 2021 года стало известно, что Нидерланды готовят новую процедуру против России из-за сбитого малайзийского самолета. СМИ предполагали, что это может быть обращение в ICAOICAO может признать Россию виновной в нарушении Чикагской конвенции, подписанной в 1944 году 52 государствами, которая предписывает обеспечивать безопасность гражданской авиации.

Теги: Нидерланды, самолет, авиакатастрофа, Донбасс, крушение, MH17, Бук, приговор, война на Донбассе, суд, JIT, заседание
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