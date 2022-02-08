"Цемах был доволен, когда очнулся в Киеве". Бурба рассказал, как свидетеля по делу MH17 вывозили из ОРДЛО

Бурба сказал, что не понимает решения властей выдать Цемаха России: Зачем было похищать и рисковать? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Когда его везли, он был, я бы сказал, "чуть-чуть инвалидом". Его укололи, было инвалидное кресло. Была легенда, что он больной человек. Останавливали три или четыре раза [на блокпостах], смотрели документы. Он проезжал дальше. Он лежал, отдыхал как больной человек. Была хорошо проработанная легенда", – рассказал Бурба.

Журналист спросил, что Цемах сказал, когда очнулся в Киеве.

"Я не знаю, – ответил Бурба. – Он был доволен. Потому что, наверное, не представлял, для чего это делается. Я думаю, хотел жить".

Экс-начальник ГУР рассказал, что Цемаха вывозили из ОРДЛО совместно военные разведчики и Служба безопасности Украины. В связи с этим он не стал соглашаться с мнением, что он руководил операцией. Он не стал рассказывать другие детали этого мероприятия, сославшись на законодательный запрет. В то же время бывший глава военной разведки отметил, что хотел бы рассказать многое об операции, "когда будут внуки".

Бурба напомнил, что в результате операции погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

"Мне очень не нравится, когда сначала идет санкция [на проведение операции], а работа была проделана большая сотрудниками Службы безопасности и военной разведки. Сначала идет команда, люди рискуют, это живые люди, которых могли задержать, если бы был провал. Или, как мы называем, пропасть без вести. Потому что много людей, которые работали на нас, и наших людей так и остаются без вести [пропавшими], мы не знаем, где они. Сначала идет санкция [...], а потом его [Цемаха] отдали. Это вопрос, конечно", – подчеркнул Бурба.

Экс-начальник военной разведки отметил, что не понимает решения властей выдать Цемаха России.

"Там был процесс по обмену пленными. В том числе [в этом] заслуга руководства государства, того же [главы ОП Андрея] Ермака и [президента Украины Владимира] Зеленского. Надо отдать должное. Потому что мужей вернули в семьи. Но если это путем [выдачи] Цемаха, мне кажется, это не до конца не то что правильно – не до конца логично. Если бы мы понимали, что Цемах пойдет на обмен, зачем было [похищать и] рисковать?" – сказал он.

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