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"Цемах был доволен, когда очнулся в Киеве". Бурба рассказал, как свидетеля по делу MH17 вывозили из ОРДЛО

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Бурба сказал, что не понимает решения властей выдать Цемаха России: Зачем было похищать и рисковать?
Бурба сказал, что не понимает решения властей выдать Цемаха России: Зачем было похищать и рисковать?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха вывезли с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей под видом человека с инвалидностью. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2016–2020 годах Василий Бурба рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Когда его везли, он был, я бы сказал, "чуть-чуть инвалидом". Его укололи, было инвалидное кресло. Была легенда, что он больной человек. Останавливали три или четыре раза [на блокпостах], смотрели документы. Он проезжал дальше. Он лежал, отдыхал как больной человек. Была хорошо проработанная легенда", – рассказал Бурба. 

Журналист спросил, что Цемах сказал, когда очнулся в Киеве. 

"Я не знаю, – ответил Бурба. – Он был доволен. Потому что, наверное, не представлял, для чего это делается. Я думаю, хотел жить". 

Экс-начальник ГУР рассказал, что Цемаха вывозили из ОРДЛО совместно военные разведчики и Служба безопасности Украины. В связи с этим он не стал соглашаться с мнением, что он руководил операцией. Он не стал рассказывать другие детали этого мероприятия, сославшись на законодательный запрет.  В то же время бывший глава военной разведки отметил, что хотел бы рассказать многое об операции, "когда будут внуки". 

Бурба напомнил, что в результате операции погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

"Мне очень не нравится, когда сначала идет санкция [на проведение операции], а работа была проделана большая сотрудниками Службы безопасности и военной разведки. Сначала идет команда, люди рискуют, это живые люди, которых могли задержать, если бы был провал. Или, как мы называем, пропасть без вести. Потому что много людей, которые работали на нас, и наших людей так и остаются без вести [пропавшими], мы не знаем, где они. Сначала идет санкция [...], а потом его [Цемаха] отдали. Это вопрос, конечно", – подчеркнул Бурба. 

Экс-начальник военной разведки отметил, что не понимает решения властей выдать Цемаха России. 

"Там был процесс по обмену пленными. В том числе [в этом] заслуга руководства государства, того же [главы ОП Андрея] Ермака и [президента Украины Владимира] Зеленского. Надо отдать должное. Потому что мужей вернули в семьи. Но если это путем [выдачи] Цемаха, мне кажется, это не до конца не то что правильно – не до конца логично. Если бы мы понимали, что Цемах пойдет на обмен, зачем было [похищать и] рисковать?" – сказал он. 

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Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, 4 июля суд в Киеве взял его под стражу, а 5 сентября освободил под личное обязательство

В результате операции в Снежном погиб украинский разведчик Александр Колодяжный, еще один разведчик – Дмитрий Гержан – получил тяжелое ранение (ему ампутировали ногу).

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа.

3 сентября спикер международной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был "доступным для следствия". 40 депутатов Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России. По данным СМИ, Фред Вестербеке, который в то время занимал должность главного прокурора Нидерландов, направил письмо Офису генпрокурора Украины с призывом не допустить выдачи Цемаха россиянам. Его доступность для допроса является вопросом исключительной важности, говорилось в письме.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию. Среди тех, кого во время обмена вернула Украина, – режиссер Олег Сенцов, крымский активист Владимир Балух, журналист Роман Сущенко и другие. 

12 сентября стало известно, что Цемах вернулся на оккупированную территорию.

Зеленский заявил, что перед выдачей РФ Цемаха допросили. "Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", – сказал он. 

После обмена власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать Цемаха. 19 ноября Россия сообщила Нидерландам, что не может задержать Цемаха, так как неизвестно, где он находится. В прокуратуре Нидерландов считают, что Россия специально сорвала выдачу Цемаха.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, разведка, MH17, разведчики, ОРДЛО, Василий Бурба, Владимир Цемах, обмен удерживаемыми лицами, Служба безопасности Украины, ГУР Минобороны Украины
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