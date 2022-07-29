Взрывы в Оленовке совершили вагнеровцы по личной команде Пригожина – ГУР Минобороны

В ГУР напомнили, что 28 июля в бывшей исправительной колонии №120 в городе Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области произошел мощный взрыв. Бывшая колония сейчас используется для содержания украинских военнопленных.

"В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы. По сообщению российских источников, около 40 украинцев убиты, количество раненых уточняется. Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных с "Азовстали". Оборудование здания закончилось два дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников. Подчеркиваем, что взрывы в Оленовке, повлекшие гибель украинских защитников, – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации, он осуществлен руками наемников из состава ЧВК "Вагнер" ("Лига") по личной команде номинального владельца указанной ЧВК Евгения Пригожина. Организация и осуществление теракта не были согласованы с управлением министерства обороны РФ", – говорится в сообщении.

По данным ГУР Минобороны, главная цель теракта – сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.

"Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходования выделенных средств и условий содержания пленных. Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не отвечали требованиям российского руководства, "проблема" была решена путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами", – сообщили в ведомстве.

Еще одна цель взрыва, по мнению ГУР, – увеличение социального напряжения в Украине.

"Учитывая большой общественный интерес к судьбе героев "Азовстали", по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть защитников должна привести к росту социальной напряженности в Украине", – говорится в сообщении.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов призвал все международные институты высказать жесткую позицию относительно событий в Оленовке.

"Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, которое является одним из гарантов безопасности и надлежащего содержания украинских военнопленных, должно дать надлежащую оценку событиям и приложить усилия для выяснения реальных обстоятельств и причин убийства украинских защитников. Украина требует немедленного допуска представителей Украины на место происшествия для изучения ситуации и контроля условий содержания пленных украинских защитников. Также подчеркиваю необходимость проведения детального мониторинга условий содержания украинских пленных и гарантирования сохранения их жизни и здоровья", – заявил он.

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