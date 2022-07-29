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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Украины осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными

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МИД: Любые незаконные акты или бездействие со стороны государства, удерживающего в плену военнопленных, запрещаются
МИД: Любые незаконные акты или бездействие со стороны государства, удерживающего в плену военнопленных, запрещаются
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины осудило преступления россиян против украинских военнопленных. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном 29 июля.

"Украина решительно осуждает жестокие военные преступления, совершенные военнослужащими Российской Федерации в отношении украинских военнопленных, в частности, ужасные случаи пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий и серьезных телесных повреждений и умышленного убийства украинских военнопленных", – говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что умышленное убийство, пытки или бесчеловечное обращение, преднамеренное причинение тяжких страданий либо серьезных телесных повреждений или вред здоровью в отношении украинских военнопленных – нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и являются военными преступлениями в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута. Согласно Римскому статуту, такие действия также могут быть квалифицированы как преступления против человечности.

Министерство призвало Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины.

"Все нарушения международного права будут должным образом зафиксированы и документированы и станут основой соответствующих расследований и преследований их исполнителей. Российская сторона обязана обеспечить гуманное поведение с украинскими военнопленными. Любые незаконные акты или бездействие со стороны государства, удерживающего в плену военнопленных, запрещаются. Появление информации о жестоких военных преступлениях военнослужащих РФ в отношении украинских военнопленных совпало с совершением Россией другого военного преступления – обстрела исправительного учреждения в оккупированной Оленовке, где, как считается, содержались украинские военнопленные", – говорится в заявлении.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество осудить грубое нарушение Россией международного права и признать Россию государством-террористом. По его словам, любые промедления с этим решением "будут только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям и бесчеловечным действиям", отметили в пресс-службе.

"МИД Украины вместе с другими причастными ведомствами продолжит прилагать усилия, чтобы привлечь российских военных преступников к строжайшей ответственности", – говорится в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 июля в соцсетях появилась информация о пытках украинского военнопленного российскими солдатами. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появление соответствующего видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.

Оккупанты 29 июля заявили об обстреле лагеря во временно оккупированной Оленовке, обвинив в этом украинскую сторону. Погибли, по сообщениям оккупантов, 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Генштаб ВСУ официально заявил, что Россия обстреляла лагерь с военнопленными в Оленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных. Украина не наносила по Оленовке ни ракетных, ни артиллерийских ударов, заверили в Генштабе.

Первый командир полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что за несколько дней до обстрела пленных украинских защитников по неизвестным причинам перевели именно в тот барак на территории колонии, который 29 июля подвергся обстрелу россиян. Он объявил охоту на всех оккупантов, причастных к убийству пленных украинцев в Оленовке.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке  по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве уточнили, что в результате удара погибли около 40 человек, 130 получили ранения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, МИД Украины, пленные, Оленовка, война России против Украины, военное преступление
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