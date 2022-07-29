МИД Украины осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными

"Украина решительно осуждает жестокие военные преступления, совершенные военнослужащими Российской Федерации в отношении украинских военнопленных, в частности, ужасные случаи пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий и серьезных телесных повреждений и умышленного убийства украинских военнопленных", – говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что умышленное убийство, пытки или бесчеловечное обращение, преднамеренное причинение тяжких страданий либо серьезных телесных повреждений или вред здоровью в отношении украинских военнопленных – нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и являются военными преступлениями в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута. Согласно Римскому статуту, такие действия также могут быть квалифицированы как преступления против человечности.

Министерство призвало Офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины.

"Все нарушения международного права будут должным образом зафиксированы и документированы и станут основой соответствующих расследований и преследований их исполнителей. Российская сторона обязана обеспечить гуманное поведение с украинскими военнопленными. Любые незаконные акты или бездействие со стороны государства, удерживающего в плену военнопленных, запрещаются. Появление информации о жестоких военных преступлениях военнослужащих РФ в отношении украинских военнопленных совпало с совершением Россией другого военного преступления – обстрела исправительного учреждения в оккупированной Оленовке, где, как считается, содержались украинские военнопленные", – говорится в заявлении.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество осудить грубое нарушение Россией международного права и признать Россию государством-террористом. По его словам, любые промедления с этим решением "будут только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям и бесчеловечным действиям", отметили в пресс-службе.

"МИД Украины вместе с другими причастными ведомствами продолжит прилагать усилия, чтобы привлечь российских военных преступников к строжайшей ответственности", – говорится в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)