Разведка: Теракт в Оленовке был спецоперацией РФ против поставок Украине оружия

По его словам, взрыв в здании бывшей колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области, о котором стало известно 29 июля, был также спланирован для этой цели.

"С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, – это была фальсификация", – сказал он.

Юсов считает, что попытка выдать теракт за умышленный обстрел высокоточными системами HIMARS – это спецоперация, целью которой является не допустить дальнейшую военную помощь Вооруженным силам Украины.

"Это была спецоперация для дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это была фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи”, – подчеркнул представитель военной разведки Украины.