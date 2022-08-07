Разведка: Теракт в Оленовке был спецоперацией РФ против поставок Украине оружия

По его словам, взрыв в здании бывшей колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области, о котором стало известно 29 июля, был также спланирован для этой цели.
"С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, – это была фальсификация", – сказал он.
Юсов считает, что попытка выдать теракт за умышленный обстрел высокоточными системами HIMARS – это спецоперация, целью которой является не допустить дальнейшую военную помощь Вооруженным силам Украины.
"Это была спецоперация для дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это была фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи”, – подчеркнул представитель военной разведки Украины.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.
РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ с применением поставленных Соединенными Штатами реактивных систем HIMARS. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".
Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие. По информации ГУР Минобороны, военнопленных пытали в Оленовке и уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток. Барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, рассказали в ГУР.