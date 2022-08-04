Россия стремится сфабриковать "доказательства" удара по колонии в Оленовке, чтобы попытаться обвинить ВСУ – AP

Один из чиновников, который, как отмечает AP, не был уполномочен давать публичные комментарии, на условиях анонимности заявил, что представители РФ могут подбрасывать боеприпасы из высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS в качестве "доказательств" того, что удар нанесла Украина с использованием систем, предоставленных США. Источник агентства сослался при этом на засекреченные разведданные.
Отмечается, что Россия принимает такие меры, поскольку ожидает, что независимые расследователи и журналисты рано или поздно смогут попасть в колонию в Оленовке.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.
РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ с применением поставленных Соединенными Штатами реактивных систем HIMARS. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".
Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие. По информации ГУР Минобороны, военнопленных пытали в Оленовке и уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток. Барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, рассказали в ГУР.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 3 августа на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщил о запуске миссии ООН по поиску фактов о взрыве в оккупированной Оленовке в здании, где удерживали украинских военнопленных.