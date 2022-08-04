Россия стремится сфабриковать "доказательства" удара по колонии в Оленовке, чтобы попытаться обвинить ВСУ – AP

Россия может сфабриковать "доказательства" якобы украинского удара по колонии в Оленовке до того, как туда смогут попасть независимые расследователи Фото: EPA

Один из чиновников, который, как отмечает AP, не был уполномочен давать публичные комментарии, на условиях анонимности заявил, что представители РФ могут подбрасывать боеприпасы из высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS в качестве "доказательств" того, что удар нанесла Украина с использованием систем, предоставленных США. Источник агентства сослался при этом на засекреченные разведданные.

Отмечается, что Россия принимает такие меры, поскольку ожидает, что независимые расследователи и журналисты рано или поздно смогут попасть в колонию в Оленовке.