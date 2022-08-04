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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия до сих пор не пустила Красный Крест в Оленовку

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В Красном кресте заявляют, что 29 июля узнали о взрыве в бараке, где удерживали украинских военных в Оленовке и в тот же день запросил доступ к пострадавшим и предложили помощь в эвакуации раненых
В Красном кресте заявляют, что 29 июля узнали о взрыве в бараке, где удерживали украинских военных в Оленовке и в тот же день запросил доступ к пострадавшим и предложили помощь в эвакуации раненых
Фото: ЕРА

Россия с 29 июля не дает Международному комитету Красного Креста допуск к помещениям в оккупированной Оленовке Донецкой области и других местах, где удерживают украинских военнопленных, а также к пострадавшим от взрыва.

Об этом говорится в сообщении МККК, опубликованном 3 августа. 

В Красном Кресте заявляют, что 29 июля узнали о взрыве в бараке в Оленовке, где удерживали украинских военных. 

"Мы немедленно запросили доступ к пенитенциарному учреждению в Оленовке и ко всем местам, где пострадавшим оказывается медицинская помощь или куда могли быть перенесены тела, а также к объектам, куда могли быть перемещены другие военнопленные. Мы также предложили оказать помощь в эвакуации раненых и предоставить медицинские принадлежности, защитное снаряжение и материалы для судебно-медицинской экспертизы. Пока нам не предоставлен доступ к военнопленным, пострадавшим от нападения, и у нас нет гарантий безопасности для осуществления этого визита. Наше предложение пожертвовать материалы остается без ответа", – говорится в сообщении. 

МККК готов развернуть миссию в Оленовке и продолжит запрашивать доступ к военнопленным, говорится в релизе. 

"У нас уже есть команды с медицинским и судебно-медицинским опытом, работающие в окрестностях, поскольку мы присутствуем в Донецке с 2014 года. Нам нужен немедленный доступ к жертвам войны, которые находятся или содержались на объекте в Оленовке, где бы они ни находились, и гарантии безопасности со стороны сторон конфликта для доступа наших команд к объекту (объектам)", – подчеркивают в Красном Кресте.

Сотрудники МККК хотят, помимо оказания помощи пострадавшим, встретиться с военнопленными и обсудить с ними условия их содержания. 

"Мы также постараемся обеспечить, чтобы нам было разрешено посещать этих военнопленных так часто, как это необходимо, чтобы определить, обращаются ли с ними в соответствии со стандартами, установленными международным гуманитарным правом. В ходе этих посещений мы также предпримем шаги для облегчения контактов между военнопленными и их семьями", – заверяют в Красном Кресте. 

За время полномасштабного вторжения сотрудники МККК смогли встретиться в некоторыми пленными, но ко многим не имеют доступа, в том числе, согласно релизу, речь идет о тех, кого удерживают в Оленовке.

"МККК должен получить разрешение на посещение и повторное посещение военнопленных, в частности тех, к которым ему до сих пор не предоставлен доступ, и на выполнение своего гуманитарного мандата. В конечном итоге, способность МККК выполнять свой мандат зависит от готовности сторон соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву", – добавили в Красном Кресте. 

Представительство Красного Креста в Украине 30 июля сообщало, что не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке. В ночь на 31 июля РФ заявила, что "официально пригласила" экспертов ООН и МККК для проведения расследования в Оленовке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек

РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".

Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие. По информации ГУР Минобороны, военнопленных пытали в Оленовке и уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток. Барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, рассказали в ГУР.

В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Операция по выводу украинских военных проводилась при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. Как говорил Зеленский, ООН, МККК и Россия брали на себя обязательства, что военнопленные будут в безопасности.

Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, Вооруженные силы и украинский омбудсмен 29 июля потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию. В заявлении подчеркивалось, что ключевым условием выхода украинских защитников с территории "Азовстали" было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников и это обязательство было нарушено.

В МККК 3 августа заявили, что комитет не был гарантом безопасности украинских военных, вышедших с "Азовстали", – это обязанность сторон конфликта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, Красный Крест, эвакуация, раненые, Азовсталь, Оленовка, расследование, война России против Украины, взрывы
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