Россия до сих пор не пустила Красный Крест в Оленовку

В Красном кресте заявляют, что 29 июля узнали о взрыве в бараке, где удерживали украинских военных в Оленовке и в тот же день запросил доступ к пострадавшим и предложили помощь в эвакуации раненых Фото: ЕРА

Об этом говорится в сообщении МККК, опубликованном 3 августа.

В Красном Кресте заявляют, что 29 июля узнали о взрыве в бараке в Оленовке, где удерживали украинских военных.

"Мы немедленно запросили доступ к пенитенциарному учреждению в Оленовке и ко всем местам, где пострадавшим оказывается медицинская помощь или куда могли быть перенесены тела, а также к объектам, куда могли быть перемещены другие военнопленные. Мы также предложили оказать помощь в эвакуации раненых и предоставить медицинские принадлежности, защитное снаряжение и материалы для судебно-медицинской экспертизы. Пока нам не предоставлен доступ к военнопленным, пострадавшим от нападения, и у нас нет гарантий безопасности для осуществления этого визита. Наше предложение пожертвовать материалы остается без ответа", – говорится в сообщении.

МККК готов развернуть миссию в Оленовке и продолжит запрашивать доступ к военнопленным, говорится в релизе.

"У нас уже есть команды с медицинским и судебно-медицинским опытом, работающие в окрестностях, поскольку мы присутствуем в Донецке с 2014 года. Нам нужен немедленный доступ к жертвам войны, которые находятся или содержались на объекте в Оленовке, где бы они ни находились, и гарантии безопасности со стороны сторон конфликта для доступа наших команд к объекту (объектам)", – подчеркивают в Красном Кресте.

Сотрудники МККК хотят, помимо оказания помощи пострадавшим, встретиться с военнопленными и обсудить с ними условия их содержания.

"Мы также постараемся обеспечить, чтобы нам было разрешено посещать этих военнопленных так часто, как это необходимо, чтобы определить, обращаются ли с ними в соответствии со стандартами, установленными международным гуманитарным правом. В ходе этих посещений мы также предпримем шаги для облегчения контактов между военнопленными и их семьями", – заверяют в Красном Кресте.

За время полномасштабного вторжения сотрудники МККК смогли встретиться в некоторыми пленными, но ко многим не имеют доступа, в том числе, согласно релизу, речь идет о тех, кого удерживают в Оленовке.

"МККК должен получить разрешение на посещение и повторное посещение военнопленных, в частности тех, к которым ему до сих пор не предоставлен доступ, и на выполнение своего гуманитарного мандата. В конечном итоге, способность МККК выполнять свой мандат зависит от готовности сторон соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву", – добавили в Красном Кресте.

Представительство Красного Креста в Украине 30 июля сообщало, что не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке. В ночь на 31 июля РФ заявила, что "официально пригласила" экспертов ООН и МККК для проведения расследования в Оленовке.

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