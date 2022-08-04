Россия до сих пор не пустила Красный Крест в Оленовку

Об этом говорится в сообщении МККК, опубликованном 3 августа.
В Красном Кресте заявляют, что 29 июля узнали о взрыве в бараке в Оленовке, где удерживали украинских военных.
"Мы немедленно запросили доступ к пенитенциарному учреждению в Оленовке и ко всем местам, где пострадавшим оказывается медицинская помощь или куда могли быть перенесены тела, а также к объектам, куда могли быть перемещены другие военнопленные. Мы также предложили оказать помощь в эвакуации раненых и предоставить медицинские принадлежности, защитное снаряжение и материалы для судебно-медицинской экспертизы. Пока нам не предоставлен доступ к военнопленным, пострадавшим от нападения, и у нас нет гарантий безопасности для осуществления этого визита. Наше предложение пожертвовать материалы остается без ответа", – говорится в сообщении.
МККК готов развернуть миссию в Оленовке и продолжит запрашивать доступ к военнопленным, говорится в релизе.
"У нас уже есть команды с медицинским и судебно-медицинским опытом, работающие в окрестностях, поскольку мы присутствуем в Донецке с 2014 года. Нам нужен немедленный доступ к жертвам войны, которые находятся или содержались на объекте в Оленовке, где бы они ни находились, и гарантии безопасности со стороны сторон конфликта для доступа наших команд к объекту (объектам)", – подчеркивают в Красном Кресте.
Сотрудники МККК хотят, помимо оказания помощи пострадавшим, встретиться с военнопленными и обсудить с ними условия их содержания.
"Мы также постараемся обеспечить, чтобы нам было разрешено посещать этих военнопленных так часто, как это необходимо, чтобы определить, обращаются ли с ними в соответствии со стандартами, установленными международным гуманитарным правом. В ходе этих посещений мы также предпримем шаги для облегчения контактов между военнопленными и их семьями", – заверяют в Красном Кресте.
За время полномасштабного вторжения сотрудники МККК смогли встретиться в некоторыми пленными, но ко многим не имеют доступа, в том числе, согласно релизу, речь идет о тех, кого удерживают в Оленовке.
"МККК должен получить разрешение на посещение и повторное посещение военнопленных, в частности тех, к которым ему до сих пор не предоставлен доступ, и на выполнение своего гуманитарного мандата. В конечном итоге, способность МККК выполнять свой мандат зависит от готовности сторон соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву", – добавили в Красном Кресте.
Представительство Красного Креста в Украине 30 июля сообщало, что не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке. В ночь на 31 июля РФ заявила, что "официально пригласила" экспертов ООН и МККК для проведения расследования в Оленовке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. По данным украинской разведки, там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.
РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".
Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие. По информации ГУР Минобороны, военнопленных пытали в Оленовке и уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток. Барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, рассказали в ГУР.
В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил президент Украины Владимир Зеленский 6 июня. Операция по выводу украинских военных проводилась при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. Как говорил Зеленский, ООН, МККК и Россия брали на себя обязательства, что военнопленные будут в безопасности.
Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, Вооруженные силы и украинский омбудсмен 29 июля потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию. В заявлении подчеркивалось, что ключевым условием выхода украинских защитников с территории "Азовстали" было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников и это обязательство было нарушено.
В МККК 3 августа заявили, что комитет не был гарантом безопасности украинских военных, вышедших с "Азовстали", – это обязанность сторон конфликта.