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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Красном кресте заявили, что не гарантировали безопасность украинских военных, которых вывели из "Азовстали"

Операция по выводу украинских военных с "Азовстали" проводилась при участии МККК. В комитете заверяют, что не в их силах гарантировать безопасность комбатантов, оказавшихся в руках противника
Операция по выводу украинских военных с "Азовстали" проводилась при участии МККК. В комитете заверяют, что  не в их силах гарантировать безопасность комбатантов, оказавшихся в руках противника
Фото: ЕРА

Международный комитет Красного креста не был гарантом безопасности украинских военных, которых вывели с территории завода "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой области) этой весной, после чего Мариуполь был полностью оккупирован.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МККК 3 августа. 

В комитете заявляют, что способствовали безопасному выводу комбатантов с территории завода. МККК согласовывал свои действия и с Украиной и с Россией, говорится в релизе. 

Представители МККК зарегистрировали данные военнопленных. 

"Это было сделано при том понимании, что впоследствии МККК будет разрешено посещать этих военнопленных – согласно соответствующим правилам международного гуманитарного права – для проверки их состояния и оказания им помощи в поддержании связи с семьями. Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках противника, поскольку это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Обязанность сторон конфликта – обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного интереса, а также от последствий военных действий", – добавили в комитете.

Только стороны конфликта могут гарантировать безопасность и охрану военнопленных, подчеркнули в Красном кресте. 

Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, Вооруженные силы и украинский омбудсмен 29 июля потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию. В заявлении украинских силовых ведомств подчеркивалось, что ключевым условием выхода украинских защитников с территории "Азовстали" было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников и это обязательство было нарушено. 

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских. В мае защитников "Азовстали" вывели с территории завода. Операция проводилась при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. Как говорил президент Украины Владимир Зеленский, ООН, МККК и Россия брали на себя обязательства, что военнопленные будут в безопасности. 

В плену у оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников Мариуполя, вышедших с "Азовстали" весной, говорил президент Украины 6 июня. Когда они покидали завод, в Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщали, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять

По данным украинской разведки, большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев, удерживали во временно оккупированной Оленовке Донецкой области. 29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке.  Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее они объявили о гибели 50 человек.

РФ пытается объяснить взрыв в здании "ударом" ВСУ. Однако Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, сообщили в Генштабе ВСУ. СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных прилетов, и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".

Эксперты, которых привлек к расследованию Офис генпрокурора Украины, предварительно заявили, что для убийства украинских пленных оккупанты применили термобарическое оружие. По информации ГУР Минобороны, военнопленных пытали в Оленовке и уничтожили намеренно, чтобы скрыть следы пыток. Барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, рассказали в ГУР. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Красный Крест, плен, пленные, война России против Украины, безопасность, Международный комитет Красного Креста
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