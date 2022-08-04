В Красном кресте заявили, что не гарантировали безопасность украинских военных, которых вывели из "Азовстали"

Операция по выводу украинских военных с "Азовстали" проводилась при участии МККК. В комитете заверяют, что не в их силах гарантировать безопасность комбатантов, оказавшихся в руках противника Фото: ЕРА

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МККК 3 августа.

В комитете заявляют, что способствовали безопасному выводу комбатантов с территории завода. МККК согласовывал свои действия и с Украиной и с Россией, говорится в релизе.

Представители МККК зарегистрировали данные военнопленных.

"Это было сделано при том понимании, что впоследствии МККК будет разрешено посещать этих военнопленных – согласно соответствующим правилам международного гуманитарного права – для проверки их состояния и оказания им помощи в поддержании связи с семьями. Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках противника, поскольку это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Обязанность сторон конфликта – обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного интереса, а также от последствий военных действий", – добавили в комитете.

Только стороны конфликта могут гарантировать безопасность и охрану военнопленных, подчеркнули в Красном кресте.

Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, Вооруженные силы и украинский омбудсмен 29 июля потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию. В заявлении украинских силовых ведомств подчеркивалось, что ключевым условием выхода украинских защитников с территории "Азовстали" было обязательство российской стороны перед международными организациями по сохранению жизни и здоровья украинских защитников и это обязательство было нарушено.