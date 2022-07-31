Представительство МККК в Украине 30 июля не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке

В МККК отметили, что запросили доступ к украинским военнопленным в Оленовке Фото: redcross.org.ua

В МККК осудили атаку в Оленовке.

"Мы немедленно запросили доступ к Оленовке и военнопленным, предложив свою помощь: медицинскую помощь раненым; помощь в эвакуации тяжелораненых в медицинские учреждения и предоставление медикаментов; предоставление ресурсов для помощи в идентификации и достойном обращении с умершими. Мы готовы поддержать возвращение и передачу останков", – говорится в заявлении.

В МККК отметили, что также продолжают работу, чтобы "донести новости до семей, которые потеряли связь с близкими в этом конфликте".

"Для ясности, вчерашняя [направленная 29 июля] наша просьба о доступе к военнопленным из Оленовской колонии не была удовлетворена. Предоставление МККК доступа к военнопленным является обязательством сторон в конфликте в соответствии с Женевскими конвенциями. Мы не перестанем искать доступ к этим военнопленным и ко всем военнопленным этого международного вооруженного конфликта, к которым у нас еще не было доступа", – заявили в представительстве.