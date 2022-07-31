Представительство МККК в Украине 30 июля не получило доступ к украинским военнопленным в Оленовке

В МККК осудили атаку в Оленовке.
"Мы немедленно запросили доступ к Оленовке и военнопленным, предложив свою помощь: медицинскую помощь раненым; помощь в эвакуации тяжелораненых в медицинские учреждения и предоставление медикаментов; предоставление ресурсов для помощи в идентификации и достойном обращении с умершими. Мы готовы поддержать возвращение и передачу останков", – говорится в заявлении.
В МККК отметили, что также продолжают работу, чтобы "донести новости до семей, которые потеряли связь с близкими в этом конфликте".
"Для ясности, вчерашняя [направленная 29 июля] наша просьба о доступе к военнопленным из Оленовской колонии не была удовлетворена. Предоставление МККК доступа к военнопленным является обязательством сторон в конфликте в соответствии с Женевскими конвенциями. Мы не перестанем искать доступ к этим военнопленным и ко всем военнопленным этого международного вооруженного конфликта, к которым у нас еще не было доступа", – заявили в представительстве.
We strongly condemn the recent attack on a penal facility holding prisoners of war (POWs) in Olenivka.— ICRC Ukraine (@ICRC_ua) July 30, 2022
Too many lives have been lost and families torn apart in the armed conflict in #Ukraine.
We immediately requested access to Olenivka and POWs, offering our assistance. *
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания. Поначалу оккупанты заявляли, что погибли 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. Позднее объявили о гибели 53 человек.
В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных "прилетов" и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига").
СБУ, ГУР Минобороны Украины, ВСУ и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ, а также немедленно проинспектировать колонию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар по Оленовке терактом и заявил, что доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно.
В ночь на 31 июля минобороны РФ заявило о согласии на доступ к колонии в Оленовке для экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.
В ООН заявили о желании "с согласия сторон" помочь в расследовании гибели украинских военнопленных в оккупированной Оленовке.