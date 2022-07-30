Зеленский: Удар оккупантов по Оленовке – сознательное массовое убийство украинских военнопленных

Глава государства напомнил, что заслушал доклады об этом ударе.
"Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших… Когда защитники "Азовстали" выходили из завода, ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов. Вооруженные силы Украины, Служба безопасности, Главное управление разведки и уполномоченный Верховной Рады Украины выступили с совместным заявлением к ООН, Красному Кресту как гарантам тех договоренностей по защитникам "Азовстали". Поддерживаю это заявление. Теперь гаранты должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных", – сказал он.
Зеленский призвал к "четкому юридическому признанию" России государством – спонсором терроризма.
"Особенно я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки – решение нужно, нужно сейчас. Россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в мире сегодня. Это – факт", - заявил глава государства.
Он добавил, что украинская дипломатия проинформировала Совбез ООН о российском ударе по Оленовке.
"Все участники международных отношений будут знать, что произошло на самом деле. России никого не удастся обмануть", – подчеркнул президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В бывшей колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
29 июля оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих, которых удерживали в Оленовке. Еще более 70, по их же утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео разбомбленного здания.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве уточнили, что в результате удара погибло около 40 человек, 130 получили ранения.
Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи, которую опубликовала украинская спецслужба, один из абонентов говорит, что россияне "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных звуков перед этим ("прилетов не было"), и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
ГУР Минобороны Украины заявило, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") "по личной команде номинального владельца указанной ЧВК Евгения Пригожина" и они не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.
Представительство Международного комитета Красного Креста в Украине заявило, что отправило запрос и попытается посетить бывшую колонию в Оленовке, где произошел взрыв.