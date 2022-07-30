Зеленский: Удар оккупантов по Оленовке – сознательное массовое убийство украинских военнопленных

Глава государства напомнил, что заслушал доклады об этом ударе.

"Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших… Когда защитники "Азовстали" выходили из завода, ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов. Вооруженные силы Украины, Служба безопасности, Главное управление разведки и уполномоченный Верховной Рады Украины выступили с совместным заявлением к ООН, Красному Кресту как гарантам тех договоренностей по защитникам "Азовстали". Поддерживаю это заявление. Теперь гаранты должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных", – сказал он.

Зеленский призвал к "четкому юридическому признанию" России государством – спонсором терроризма.

"Особенно я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки – решение нужно, нужно сейчас. Россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в мире сегодня. Это – факт", - заявил глава государства.

Он добавил, что украинская дипломатия проинформировала Совбез ООН о российском ударе по Оленовке.

"Все участники международных отношений будут знать, что произошло на самом деле. России никого не удастся обмануть", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)