ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинская Катынь". Резников отреагировал на российский теракт в Оленовке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Россия непримиримое террористическое государство, которое необходимо победить на поле боя
Резников: Россия – непримиримое террористическое государство, которое необходимо победить на поле боя
Фото: EPA

Пытки и убийства украинских военнопленных являются нарушением Женевских конвенций. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter 29 июля, комментируя удар российских оккупантов по бывшей тюрьме в оккупированной Оленовке Донецкой области, где военные РФ удерживали украинских военнопленных.

"Обстрел Россией тюрьмы в Оленовке — это украинская Катынь. Пытки и убийства украинских военнопленных являются нарушением Женевских конвенций. Россия – непримиримое террористическое государство, которое необходимо победить на поле боя", – заявил он.

Контекст:

В бывшей колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. 

29 июля оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих, которых удерживали в Оленовке. Еще более 70, по их же утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео разбомбленного здания. 

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве уточнили, что в результате удара погибло около 40 человек, 130 получили ранения.

Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи, которую опубликовала украинская спецслужба, один из абонентов говорит, что россияне "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных звуков перед этим ("прилетов не было"), и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.

ГУР Минобороны Украины заявило, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") "по личной команде номинального владельца указанной ЧВК Евгения Пригожина" и они не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.

Представительство Международного комитета Красного Креста в Украине заявило, что отправило запрос и попытается посетить бывшую колонию в Оленовке, где произошел взрыв.

Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, Вооруженные силы Украины и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области.  Они потребовали ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ. а также немедленно направить представителей ООН, МККК, украинского омбудсмена и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в Оленовке с целью инспекционной миссии.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно, и этот удар – еще одно подтверждение того, что Россия – террористическое государство.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Алексей Резников, Азовсталь, пленные, Оленовка, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках G
Алеся БАЦМАН
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
Киркорова не впустили в Молдову
Киркорова не впустили в Молдову
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (207337)
2
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (171783)
3
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (139849)
4
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (132657)
5
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (83010)
6
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (75084)
7
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (70570)
8
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (65246)
 
 
 
 