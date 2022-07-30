"Украинская Катынь". Резников отреагировал на российский теракт в Оленовке

"Обстрел Россией тюрьмы в Оленовке — это украинская Катынь. Пытки и убийства украинских военнопленных являются нарушением Женевских конвенций. Россия – непримиримое террористическое государство, которое необходимо победить на поле боя", – заявил он.

Контекст:

В бывшей колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

29 июля оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих, которых удерживали в Оленовке. Еще более 70, по их же утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео разбомбленного здания.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве уточнили, что в результате удара погибло около 40 человек, 130 получили ранения.

Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи, которую опубликовала украинская спецслужба, один из абонентов говорит, что россияне "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных звуков перед этим ("прилетов не было"), и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.

ГУР Минобороны Украины заявило, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") "по личной команде номинального владельца указанной ЧВК Евгения Пригожина" и они не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.

Представительство Международного комитета Красного Креста в Украине заявило, что отправило запрос и попытается посетить бывшую колонию в Оленовке, где произошел взрыв.

Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, Вооруженные силы Украины и украинский омбудсмен подписали 29 июля совместное заявление по поводу убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. Они потребовали ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ. а также немедленно направить представителей ООН, МККК, украинского омбудсмена и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных на территорию колонии в Оленовке с целью инспекционной миссии.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно, и этот удар – еще одно подтверждение того, что Россия – террористическое государство.