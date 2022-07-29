Представители Красного Креста отправили запрос и попытаются добраться в колонию в оккупированной Оленовке – спикер

"Мы, конечно, знаем об этой ситуации и попросили как можно скорее доступ к этому месту, чтобы убедиться и увидеть собственными глазами, что произошло и нуждается ли кто-то из находящихся там людей в нашей помощи", – заявил он.

По словам Власенко, если представители МККК получат доступ к колонии, то до их возвращения об этом сообщаться не будет в целях безопасности.

Спикер добавил, что в эти выходные в Женеве будет работать горячая линия центрального агентства Красного Креста, куда могут обратиться родственники военнопленных.

"Родственники могут обращаться по ней, чтобы выяснить судьбу конкретного человека. Если они сообщают имя и фамилию этого человека и у нас будет информация об этом человеке, то мы попытаемся им об этом сказать. К сожалению, только родственникам мы можем это сообщить", – заявил он.