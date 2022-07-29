ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Патронатная служба "Азова" выясняет имена погибших и пострадавших украинских военнопленных в Оленовке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В колонию в Оленовке выехал Международный комитет Красного Креста, отметила патронатная служба "Азова"
В колонию в Оленовке выехал Международный комитет Красного Креста, отметила патронатная служба "Азова"
Скриншот: Репортёр Руденко V / Telegram

Патронатная служба полка Нацгвардии "Азов" подтвердила 29 июля в Telegram информацию о гибели украинских военнопленных в колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.

"Мы выясняем имена погибших и пострадавших по своим каналам. Также на место выехал Международный комитет Красного Креста, – говорится в сообщении. – Любая информация, которая сейчас появляется в российских каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против "Азова" и украинского общества".

Патронатная служба "Азова" призвала дождаться проверенных данных, отметив, что будет оперативно информировать родных о ситуации.

"Никто не будет обделен вниманием и помощью", – отмечается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты 29 июля заявили об обстреле лагеря в Оленовке, обвинив в этом украинскую сторону. Погибли, по сообщениям оккупантов, 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Генштаб ВСУ официально заявил, что Россия обстреляла лагерь с военнопленными в Оленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных. Украина не наносила по Оленовке ни ракетных, ни артиллерийских ударов, заверили в Генштабе.

Служба безопасности Украины опубликовала запись перехваченного телефонного разговора боевиков "ДНР", они признавали, что убивали не украинские военные, а российские. Судя по разговорам террористов, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии, добавили в СБУ.

По данным ГУР Минобороны Украины, взрывы в здании бывшей колонии в Оленовке совершили наемники ЧВК "Вагнер" по личной команде ее номинального владельца Евгения Пригожина. Организация и осуществление теракта не были согласованы с управлением министерства обороны РФ, добавили в украинской разведке.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, военные, террористы, полк Азов, помощь, пленные, Оленовка, война России против Украины, пострадавшие, военнослужащий, трагедия, погибшие, лагерь, ранение, колония, Международный комитет Красного Креста, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
Киркорова не впустили в Молдову
Киркорова не впустили в Молдову
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
  "Каждый день эти люди света творят настоящий подвиг!" Огневич посвятила песню "Світло" работникам ГСЧС. Видео
  "Каждый день эти люди света творят настоящий подвиг!" Огневич посвятила песню "Світло" работникам ГСЧС. Видео
"Ей сложнее всего найти свое место". Анатолий Анатолич показал свою среднюю дочь
"Ей сложнее всего найти свое место". Анатолий Анатолич показал свою среднюю дочь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (185367)
2
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (158135)
3
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (136315)
4
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (81245)
5
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (65488)
6
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (57188)
7
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (49817)
8
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного (41819)
 
 
 
 