Патронатная служба "Азова" выясняет имена погибших и пострадавших украинских военнопленных в Оленовке

"Мы выясняем имена погибших и пострадавших по своим каналам. Также на место выехал Международный комитет Красного Креста, – говорится в сообщении. – Любая информация, которая сейчас появляется в российских каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против "Азова" и украинского общества".
Патронатная служба "Азова" призвала дождаться проверенных данных, отметив, что будет оперативно информировать родных о ситуации.
"Никто не будет обделен вниманием и помощью", – отмечается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты 29 июля заявили об обстреле лагеря в Оленовке, обвинив в этом украинскую сторону. Погибли, по сообщениям оккупантов, 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Генштаб ВСУ официально заявил, что Россия обстреляла лагерь с военнопленными в Оленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных. Украина не наносила по Оленовке ни ракетных, ни артиллерийских ударов, заверили в Генштабе.
Служба безопасности Украины опубликовала запись перехваченного телефонного разговора боевиков "ДНР", они признавали, что убивали не украинские военные, а российские. Судя по разговорам террористов, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии, добавили в СБУ.
По данным ГУР Минобороны Украины, взрывы в здании бывшей колонии в Оленовке совершили наемники ЧВК "Вагнер" по личной команде ее номинального владельца Евгения Пригожина. Организация и осуществление теракта не были согласованы с управлением министерства обороны РФ, добавили в украинской разведке.