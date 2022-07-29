Патронатная служба "Азова" выясняет имена погибших и пострадавших украинских военнопленных в Оленовке

"Мы выясняем имена погибших и пострадавших по своим каналам. Также на место выехал Международный комитет Красного Креста, – говорится в сообщении. – Любая информация, которая сейчас появляется в российских каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против "Азова" и украинского общества".

Патронатная служба "Азова" призвала дождаться проверенных данных, отметив, что будет оперативно информировать родных о ситуации.

"Никто не будет обделен вниманием и помощью", – отмечается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)