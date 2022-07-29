Епифаний: Идеология "русского мира" должна быть запрещена

"Издевательства, пытки, убийство пленных украинских военных российскими душегубами – новое доказательство того, что идеология "русского мира" должна быть запрещена, как запрещены нацизм и большевизм", – написал он.

Предстоятель ПЦУ отметил, что "рашизм ожидает Международный суд в Гааге и новый Нюрнберг".

"Зло должно быть осуждено", – заявил Епифаний.

Знущання, тортури, вбивство полонених українських військових російськими душогубами - новий доказ того, що ідеологія «русского міра» повинна бути заборонена, як заборонені нацизм і більшовизм. На рашизм чекає міжнародний суд в Гаазі та новий Нюрнберг! Зло має бути осуджене!

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 июля в соцсетях появилась информация о пытках и убийстве украинского военнопленного российскими солдатами. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что преступники будут идентифицированы. Позже были обнародованы все данные оккупанта, который это делал.

МИД Украины 29 июля осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными

29 июля оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих (в том числе азовцев), которых удерживали в бывшей колонии в Оленовке Донецкой области. Еще более 70, по их утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео поврежденного здания.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных. На записи, которую опубликовала украинская спецслужба, один из абонентов говорит, что россияне "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных звуков перед этим ("прилетов не было"), и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Специалисты СБУ также обратили внимание, что судя по видео с места событий, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. "Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания", – сообщила украинская спецслужба.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, взрывы в Оленовке устроили наемники частной военной компании из России.