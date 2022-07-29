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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пытки украинского военнопленного, запечатленные на видео, расследуются как военное преступление – Офис генпрокурора

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Офис генпрокурора хочет привлечь к ответственности подозреваемого (на фото) в применении пыток к украинскому военнопленному
Офис генпрокурора хочет привлечь к ответственности подозреваемого (на фото) в применении пыток к украинскому военнопленному
Скриншот: Pravda Gerashchenko / Telegram

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, исследовав видео пыток украинского военнопленного людьми в форме вооруженных сил РФ, опубликованное в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора 29 июля в Telegram.

В сообщении подчеркивается, что в настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего.

"Жестокое обращение с военнопленными, их пытки, в том числе физическое увечье, являются грубым нарушением статьи 13 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными с 1949 года. Все факты жестокого обращения с военнослужащими ВСУ документируются украинскими правоохранителями для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности", – отмечает Офис генпрокурора.

Сообщается, что прокурорами ОГПУ начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"В ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований, – "ГОРДОН".) внесены сведения по результатам обработки видео, на котором запечатлено, как лица в форме военнослужащих вооруженных сил РФ пытают пленника в форме военнослужащего Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении ОГПУ.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram обнародовал данные оккупанта, который фигурирует на видео и подозревается в пытках по отношению к украинскому военнослужащему.

Контекст:

28 июля в соцсетях появилась информация о пытках украинского военнопленного российскими солдатами. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появление соответствующего видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.

МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными

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