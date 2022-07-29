Пытки украинского военнопленного, запечатленные на видео, расследуются как военное преступление – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора хочет привлечь к ответственности подозреваемого (на фото) в применении пыток к украинскому военнопленному Скриншот: Pravda Gerashchenko / Telegram

В сообщении подчеркивается, что в настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего.

"Жестокое обращение с военнопленными, их пытки, в том числе физическое увечье, являются грубым нарушением статьи 13 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными с 1949 года. Все факты жестокого обращения с военнослужащими ВСУ документируются украинскими правоохранителями для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности", – отмечает Офис генпрокурора.

Сообщается, что прокурорами ОГПУ начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"В ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований, – "ГОРДОН".) внесены сведения по результатам обработки видео, на котором запечатлено, как лица в форме военнослужащих вооруженных сил РФ пытают пленника в форме военнослужащего Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении ОГПУ.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram обнародовал данные оккупанта, который фигурирует на видео и подозревается в пытках по отношению к украинскому военнослужащему.