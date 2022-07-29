Украинский омбудсмен намерен отправиться в оккупированную Оленовку на место гибели украинских пленных

Издание опубликовало копию обращения омбудсмена к главе делегации МККК в Украине Паскалю Хундту.

В нем Лубинец указал, что российские вооруженные силы умышленно нанесли артиллерийский удар по бывшей колонии №120 в Оленовке, и попросил Хундта провести верификацию тел погибших, оценить состояние здоровья раненых и поспособствовать предоставлению им медицинской помощи, а также сообщить омбудсмену о результате этих действий.

"Буду благодарен вам за организацию в ближайшее время посещения мной как уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека вместе с моими представителями места совершения указанного преступления для осмотра тел погибших и общения с ранеными", – попросил также Лубинец.

Скриншот: pravda.com.ua



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