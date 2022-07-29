Украинский омбудсмен намерен отправиться в оккупированную Оленовку на место гибели украинских пленных

Издание опубликовало копию обращения омбудсмена к главе делегации МККК в Украине Паскалю Хундту.
В нем Лубинец указал, что российские вооруженные силы умышленно нанесли артиллерийский удар по бывшей колонии №120 в Оленовке, и попросил Хундта провести верификацию тел погибших, оценить состояние здоровья раненых и поспособствовать предоставлению им медицинской помощи, а также сообщить омбудсмену о результате этих действий.
"Буду благодарен вам за организацию в ближайшее время посещения мной как уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека вместе с моими представителями места совершения указанного преступления для осмотра тел погибших и общения с ранеными", – попросил также Лубинец.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июля российские оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих (в том числе азовцев), которых удерживали в бывшей колонии в Оленовке Донецкой области. Еще более 70, по их утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео поврежденного здания.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных. На записи, которую опубликовала украинская спецслужба, один из абонентов говорит, что россияне "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных звуков перед этим ("прилетов не было"), и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Специалисты СБУ также обратили внимание, что судя по видео с места событий, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. "Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания", – сообщила украинская спецслужба.
По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, взрывы в Оленовке устроили наемники частной военной компании из России.
СБУ, ВСУ, ГУР Минобороны Украины и украинский омбудсмен в совместном заявлении потребовали от ООН и МККК как гарантов жизни и здоровья украинских военнопленных немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Россией.