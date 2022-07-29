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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский омбудсмен намерен отправиться в оккупированную Оленовку на место гибели украинских пленных

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Лубинец обратился к Красному Кресту
Лубинец обратился к Красному Кресту
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой помочь ему побывать на месте гибели украинских военнопленных в оккупированной Оленовке. Копию обращения омбудсмена опубликовала 29 июля "Украинская правда".

Издание опубликовало копию обращения омбудсмена к главе делегации МККК в Украине Паскалю Хундту.

В нем Лубинец указал, что российские вооруженные силы умышленно нанесли артиллерийский удар по бывшей колонии №120 в Оленовке, и попросил Хундта провести верификацию тел погибших, оценить состояние здоровья раненых и поспособствовать предоставлению им медицинской помощи, а также сообщить омбудсмену о результате этих действий.

"Буду благодарен вам за организацию в ближайшее время посещения мной как уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека вместе с моими представителями места совершения указанного преступления для осмотра тел погибших и общения с ранеными", – попросил также Лубинец.

Скриншот: pravda.com.ua
Скриншот: pravda.com.ua


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля российские оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих (в том числе азовцев), которых удерживали в бывшей колонии в Оленовке Донецкой области. Еще более 70, по их утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео поврежденного здания.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных. На записи, которую опубликовала украинская спецслужба, один из абонентов говорит, что россияне "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных звуков перед этим ("прилетов не было"), и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар. Специалисты СБУ также обратили внимание, что судя по видео с места событий, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. "Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания", – сообщила украинская спецслужба.

По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, взрывы в Оленовке устроили наемники частной военной компании из России.

СБУ, ВСУ, ГУР Минобороны Украины и украинский омбудсмен в совместном заявлении потребовали от ООН и МККК как гарантов жизни и здоровья украинских военнопленных немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Россией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, медицина, взрыв, Донецкая область, война, Донбасс, Красный Крест, раненые, пленные, Оленовка, артиллерия, расследование, омбудсмен, война России против Украины, военнослужащий, взрывы, погибшие, Дмитрий Лубинец, войска, колония, российские оккупанты
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