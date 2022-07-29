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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный отреагировал на Оленовку: Мы отомстим за каждого погибшего и искалеченного

ВСУ сделают все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях главнокомандующий
ВСУ сделают все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях – главнокомандующий
Фото: president.gov.ua

Преступления, совершенные россиянами в Украине, не имеют срока давности. Такими словами отреагировал в Facebook на гибель украинских военнопленных в колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Россия - государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Мы отомстим за каждого погибшего или изуродованного собрата", – говорится в сообщении.

Залужный заявил, что украинская армия, в отличие от российских военных преступников,  соблюдает нормы международного гуманитарного права.

Но в то же время, по его словам, ВСУ сделают все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против украинских защитников и мирных граждан,

"Эти преступления не имеют срока давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле", – подытожил главнокомандующий.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid029C3wfRoXS8C8p2rxqx62B9L5es6yf1Hn3mNfXWymVW8gurbfDtBW3jTZhJAopGZPl

Контекст:

В бывшей колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. 

29 июля оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих, которых удерживали в Оленовке. Еще более 70, по их же утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео разбомбленного здания. 

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке  по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве уточнили, что в результате удара погибли около 40 человек, 130 получили ранения.

Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи, которую опубликовала украинская спецслужба, один из абонентов говорит, что россияне "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных звуков перед этим ("прилетов не было"), и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.

Специалисты СБУ также обратили внимание, что, судя по видео с места событий, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. "Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены "погасили" взрывные волны и уберегли соседние помещения", – сообщила украинская спецслужба.

ГУР Минобороны Украины заявило, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") "по личной команде номинального владельца указанной ЧВК Евгения Пригожина" и они не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.

Представители Красного Креста в комментарии Общественному сообщили, что будут пытаться добраться до места трагедии. 


Теги: Донецкая область, полк Азов, пленные, Оленовка, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
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