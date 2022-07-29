Залужный отреагировал на Оленовку: Мы отомстим за каждого погибшего и искалеченного

ВСУ сделают все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях – главнокомандующий Фото: president.gov.ua

"Россия - государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Мы отомстим за каждого погибшего или изуродованного собрата", – говорится в сообщении.

Залужный заявил, что украинская армия, в отличие от российских военных преступников, соблюдает нормы международного гуманитарного права.

Но в то же время, по его словам, ВСУ сделают все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против украинских защитников и мирных граждан,

"Эти преступления не имеют срока давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле", – подытожил главнокомандующий.