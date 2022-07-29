Кулеба: Призываю ООН, которая способствовала эвакуации украинских военных из "Азовстали", осудить взрыв в Оленовке

"Я призываю ООН, которая способствовал эвакуации украинских военнослужащих с "Азовстали", резко осудить Россию за обстрел следственного изолятора в Оленовке и посетить место для установления всех фактов этого чудовищного преступления", – написал он.
Кулеба также призвал Международный комитет Красного Креста проверить всех украинских военнопленных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
I urge @UN which facilitated the evacuation of Ukrainian servicemen from Azovstal to strongly condemn Russia for shelling the Olenivka detention facility and visit the site to establish all facts of this heinous crime. I also call on @ICRC to check all Ukrainian prisoners of war.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022
В бывшей колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
29 июля оккупанты заявили о гибели 47 украинских военнослужащих, которых удерживали в Оленовке. Еще более 70, по их же утверждениям, получили ранения. Российская пропаганда опубликовала видео разбомбленного здания.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования РФ. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве уточнили, что в результате удара погибло около 40 человек, 130 получили ранения.
Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. На записи, которую опубликовала украинская спецслужба, один из абонентов говорит, что россияне "подстроили сами", взрывы в бараках с людьми были без характерных звуков перед этим ("прилетов не было"), и "еще было три выстрела автоматных", после чего там начался пожар.
ГУР Минобороны Украины заявило, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") "по личной команде номинального владельца указанной ЧВК Евгения Пригожина" и они не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.
Представительство Международного комитета Красного Креста в Украине заявило, что отправило запрос и попытается посетить бывшую колонию в Оленовке, где произошел взрыв.